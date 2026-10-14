Пореден интригуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Апоел Тел Авив посреща тази вечер в "Арена София" новака Бешикташ в среща от петия кръг на Евролигата. Мачът започва в 19:00 часа.

Играещият у нас домакинските си срещи за втора поредна година израелски тим е 11-и в класирането с 2 победи и 2 поражения до момента, докато турският тим е със същия актив, но на девето място.

Двата отбора се изправят един срещу друг за първи път на ниво Евролига.

Бешикташ ще излезе на терена без един от важните си играчи - ДаКуан Джефрис, който получи фрактура на лявата китка още в първия кръг на Евролигата срещу Валенсия.

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