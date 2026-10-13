Национал обърна Черно море с 5:2, хеттрик на Антонио Калинов

Национал победи Черно море с 5:2 като гост в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 15 години.

Домакините поведоха още в третата минута чрез Николай Николаев. Александър Лазаров изравни в десетата, но в 30-ата минута Матео Марков отново даде аванс на „моряците“.

След почивката Национал осъществи пълен обрат. Александър Марков изравни в 65-ата минута, а след това Антонио Калинов реализира хеттрик в рамките на осем минути. Той се разписа в 67-ата, 70-ата и 75-ата минута и оформи крайното 2:5.

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