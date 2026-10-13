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ЦСКА се включва в първенството за ветерани

  • 13 окт 2026 | 14:36
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ЦСКА се включва в първенството за ветерани

ЦСКА започва участието си в първенството за ветерани тази седмица, часове преди домакинството на Монако. Армейците посрещат Локомотив (София) в четвъртък от 13:00 часа на новата база на Академия "Димитър Пенев" в близост до столичното летище. Двигател за включването на червените е на председателя на клуба на ветераните Радослав Здравков, който се завърна на поста след временно оттегляне.

"Може да се каже, че ние сме дебютанти в този шампионат. Беше срамота толкова години най-успешният български клуб да не участва в него. Така че аз, моите колеги и всички ветерани сме си свършили работата само с факта, че ще играем в това първенство. Включваме се на олимпийския принцип и ще видим какво ще се случи занапред. С нетърпение очакваме всички да дойде четвъртък, да посрещнем Локомотив, да се видим с познати имена от съперника. И след това да отидем с настроение на мача на ЦСКА с Монако", сподели Здравков за предстоящия мач.

В събота ветераните на ЦСКА ще се включат и в събитие по случай откриването на изцяло обновения  спортен комплекс "Осогово" в Кюстендил. "Готови сме да рекламираме червената идея по всякакъв начин", категоричен е легендарният халф.

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