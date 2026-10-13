В Своге организират благотворителен футболен турнир

На 17 октомври от 09:00 часа на Градския стадион в Своге – изкуствено игрище, ще се проведе благотворителен футболен турнир в подкрепа на Дафина, която се нуждае от спешно лечение в Истанбул. Тежката инфекция не само може да доведе до ампутация на крака на жената, но вече застрашава и живота й.



За лечението са необходими 40 000 евро, които са непосилни за семейството на Дафина. До момента дарителската кампания е събрала около една трета от сумата.



Футболът ще обедини отбори, приятели и хора с добри сърца, за да помогнат на Дафина да продължи лечението и борбата си.



Формат: директни елиминации

Състав на отбор: 5+1

Резерви: неограничен брой

Времетраене на мач: 2 х 15 минути

Такса за участие: 50 евро на отбор Дата: 17.10.2026 г.

Начало: 09:00 часа

Място: Градски стадион – Своге, изкуствено игрище



"Всеки отбор, всеки участник и всеки човек, който ще бъде част от този ден, е още една надежда за Дафина. Нека заедно превърнем футбола в помощ, подкрепата – в сила, а доброто – в шанс за Дафина! Благодарим от сърце на всички, които ще се включат и ще бъдат до нас!", написаха организаторите.

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