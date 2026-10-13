Тити Папазов: Дано еуфорията в Ямбол продължи през целия сезон

"Много ми се иска еуфорията от първия мач, изключителната организация и атмосфера да продължат през целия сезон, а всяко едно ямболско семейство да приеме за празник мачовете на любимия отбор. Най-важното е да заведе децата си в залата", коментира президентът на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Константин Папазов по повод обновената зала "Диана" в Ямбол, където местният баскетболен тим вече се завърна.

"Искам да поздравя кмета Валентин Ревански и целия Общински съвет, както и всички съпричастни към ремонта на залата. От мое име и от името на Георги Глушков, пожелаваме отново Ямбол да бъде онзи истински център на баскетбола, който беше през последните 50 години. Ямбол, както и всички отбори, изживява трудни моменти, но най-важното е, че отново има своя дом, който аз видях пълен и най-вече пълен с много деца. Това са децата на Ямбол, които ако се заразят за любимата игра, ще бъдат отново тези, които ще радват своите съграждани", заяви Папазов пред официалния сайт на БФБаскетбол.

"Пожелавам успех и ми се иска всички клубове да имат тази възможност, която има Ямбол, да ремонтират залите си, за да могат те да станат дом на баскетбола. Две години това бе платено с липсата на отбор в НБЛ, но това бе цената необходима да се плати за бъдещето на баскетбола в Ямбол. Пожелавам и на другите зали, като тази във Варна, в някаква част и на тази в Плевен, доколкото знам там съвсем скоро ще започне строителството на нова зала, да бъдат във вид, в който да вдигнем нивото на българския баскетбол", каза още Константин Папазов.

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