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Йокич знае кой е най-големият проблем на Денвър: Провалихме се на този изпит!

  • 13 окт 2026 | 15:35
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Йокич знае кой е най-големият проблем на Денвър: Провалихме се на този изпит!

Никола Йокич подчерта, че здравословното състояние на тима ще бъде от решаващо значение за Денвър Нъгетс в битката за шампионския пръстен през следващия сезон.

Трикратният носител на наградата за Най-полезен играч в лигата посочи контузиите като основна пречка пред това отборът отново да се изкачи на върха.

"Преди всичко, категорично трябва да останем здрави. Това ще бъде ключ номер едно за нас. Провалихме се на този изпит през последните няколко години, мисля в два или три поредни сезона. Изглежда, че не бяхме здрави, точно когато имахме най-голяма нужда от това. Така че смятам, че здравето е приоритет номер едно“, заяви сръбският национал в интервю за Complex Sports.

През миналия сезон самият Йокич бе принуден да пропусне 16 поредни мача заради хиперекстензия на коляното.

При отсъствието на Аарън Гордън и Пейтън Уотсън, обезкървените Нъгетс претърпяха болезнено отпадане още в първия кръг на плейофите от Минесота Тимбъруулвс.

Никола Йокич и Денвър се надяват на успешен сезон 2026/2027, като доброто здраве остава ключов фактор за амбициите им за титла.

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