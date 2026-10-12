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Волен Чинков ще ръководи първия мач за Купата на Елита

  • 12 окт 2026 | 17:10
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Волен Чинков ще ръководи първия мач за Купата на Елита

Волен Чинков ще бъде главен съдия на мача между Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца) от четвъртфиналите на Купата на Елита, съобщиха от Българския футболен съюз. Това ще бъде първи мач от чисто новия комерсиален турнир, който ще противопостави в директни елиминации осем от десетте най-добри отбора в България през изминалия сезон. Турнирът е на директни елиминации, а дебютната среща на "Колежа" ще бъде в сряда от 19:00 часа.

Съдийски назначения за първия кръг на Купата на Елита:

14 октомври 2026 година, сряда, 19:00 часа:

ПФК Ботев АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Тодор Василев Вуков
АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ти: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Камен Михайлов Алексиев

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