Волен Чинков ще ръководи първия мач за Купата на Елита

Волен Чинков ще бъде главен съдия на мача между Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца) от четвъртфиналите на Купата на Елита, съобщиха от Българския футболен съюз. Това ще бъде първи мач от чисто новия комерсиален турнир, който ще противопостави в директни елиминации осем от десетте най-добри отбора в България през изминалия сезон. Турнирът е на директни елиминации, а дебютната среща на "Колежа" ще бъде в сряда от 19:00 часа.
Съдийски назначения за първия кръг на Купата на Елита:
14 октомври 2026 година, сряда, 19:00 часа:
ПФК Ботев АД - ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Тодор Василев Вуков
АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ти: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Камен Михайлов Алексиев