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Карачоров обяви състава на България при 15-годишните за Турнира за развитие на УЕФА

  • 12 окт 2026 | 16:31
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Карачоров обяви състава на България при 15-годишните за Турнира за развитие на УЕФА

Националният отбор на България до 15 години (набор 2012) стартира лагер-сбор в Албена, където ще вземе участие в Турнир за развитие на УЕФА с участието на връстниците си от Армения, Молдова и Косово. Надпреварата ще отбележи първите международни мачове за младите български национали от набор 2012, които ще имат възможност да премерят сили с отбори от различни футболни школи и да натрупат ценен опит на международната сцена.

Турнирът е част от програмата на УЕФА за развитие на детско-юношеския футбол, чиято основна цел е да предостави на младите таланти възможности за игрова практика, усъвършенстване на уменията и адаптация към изискванията на международния футбол.Програмата се адаптира за възрастите, които нямат богат международен календар и все още не са в квалификациите за Европейски първенства. Така младите футболисти придобиват своя първи международен опит.

Програма на България U15:
15 октомври (четвъртък), 12:00 ч. – България – Армения
17 октомври (събота), 11:00 ч. – България – Молдова
20 октомври (вторник), 11:00 ч. – България – Косово

Всички срещи ще се проведат на основния футболен терен в спортен комплекс „Албена“.

Списък с повиканите от селекционера Петър Карачоров играчи:
вратари: Валентин Илиев (ЦСКА София), Кристиан Неделчев (Локомотив Пловдив)
Защитници: Иван Ванков (Етър Велико Търново), Александър Илиев, Димитър Сираков и Теодор Станков (тримата от Левски Сф), Кристиян Мянов (Локомотив Пловдив), Матей Гълъбов (Пирин Благоевград)
Полузащитници: Велислав Асенов (Национал Сф), Никола Владимиров и Емануил Минев (двамата от ЦСКА Сф), Румен Джепков (Лудогорец Рз), Иван Иванов (Левски Сф), Марк Михайлов (Динамо Загреб, Хърватия)
Нападатели: Кирил Стоичков (ЦСКА София), Иван Байрактарски (Пирин Благоевград), Самуил Хугасян (Фундасио УЕ Корнея, Испания), Михаил Тодоров (Левски Сф), Максим Даскалов и Иван Пуцов (двамата от Лудогорец)

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