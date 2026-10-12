Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол

Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg

  • 12 окт 2026 | 15:53
  • 244
  • 0
Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg

Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

12-окт-2026   21.15   АФК Дианабад - Дулизелм (минифутбол)
13-окт-2026   19.15   Орлите - МФК Надежда (минифутбол)
13-окт-2026   20.15   Тихо ми пази - МФК Прогрес (минифутбол)
13-окт-2026   21.15   ТиК-КЦМ - ТНН Голд (минифутбол)
13-окт-2026   20.15   Амиго Северозапад - ШуърГоу (минифутбол)
13-окт-2026   21.15   Младежите - Малки Страсти (минифутбол)
14-окт-2026   20.15   ФК Класиците - МФК Керелски (минифутбол)
14-окт-2026   21.15   МФК Булгари - ФК Лев Инс (минифутбол)
15-окт-2026   20.15   ФК Локорско - Зелен Свят (минифутбол)
15-окт-2026   21.15   Полигран - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
17-окт-2026   11.00   Славия 1913 (София) U17 - ЦСКА (София) U17
17-окт-2026   15.00   Лудогорец 1945 (Разград) - НСА (София)
17-окт-2026   15.00   ОФК София 1992 (София) - АФР (София)
17-окт-2026   16.00   Беласица (Петрич) - ЦСКА III (София)
17-окт-2026   16.00   Марица (Милево) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)
18-окт-2026   14.00   ЦСКА W-U16 - Славия W-U16
18-окт-2026   16.00   Локомотив (Стара Загора) - Енко (Пловдив)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 8411
  • 45
Локо (ГО) притеснен за бъдещето на побойника

Локо (ГО) притеснен за бъдещето на побойника

  • 12 окт 2026 | 14:08
  • 2217
  • 2
АСФБ поиска доживотно изваждане от футбола на вратаря, нападнал съдия

АСФБ поиска доживотно изваждане от футбола на вратаря, нападнал съдия

  • 12 окт 2026 | 13:49
  • 4557
  • 17
ЦСКА обяви програмата си за мача с Монако

ЦСКА обяви програмата си за мача с Монако

  • 12 окт 2026 | 13:32
  • 1166
  • 0
Нико Петров: Левски превърна "Тича" в дансинг за своя валс

Нико Петров: Левски превърна "Тича" в дансинг за своя валс

  • 12 окт 2026 | 13:30
  • 1778
  • 12
Локомотив (Пловдив) отвори дарителски сметки за подпомагане на отбора

Локомотив (Пловдив) отвори дарителски сметки за подпомагане на отбора

  • 12 окт 2026 | 13:19
  • 669
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 8411
  • 45
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 7089
  • 51
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 199
  • 0
Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 13778
  • 122
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 7993
  • 5
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 9745
  • 8