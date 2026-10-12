Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg

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Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица. 12-окт-2026 21.15 АФК Дианабад - Дулизелм (минифутбол)

13-окт-2026 19.15 Орлите - МФК Надежда (минифутбол)

13-окт-2026 20.15 Тихо ми пази - МФК Прогрес (минифутбол)

13-окт-2026 21.15 ТиК-КЦМ - ТНН Голд (минифутбол)

13-окт-2026 20.15 Амиго Северозапад - ШуърГоу (минифутбол)

13-окт-2026 21.15 Младежите - Малки Страсти (минифутбол)

14-окт-2026 20.15 ФК Класиците - МФК Керелски (минифутбол)

14-окт-2026 21.15 МФК Булгари - ФК Лев Инс (минифутбол)

15-окт-2026 20.15 ФК Локорско - Зелен Свят (минифутбол)

15-окт-2026 21.15 Полигран - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)

17-окт-2026 11.00 Славия 1913 (София) U17 - ЦСКА (София) U17

17-окт-2026 15.00 Лудогорец 1945 (Разград) - НСА (София)

17-окт-2026 15.00 ОФК София 1992 (София) - АФР (София)

17-окт-2026 16.00 Беласица (Петрич) - ЦСКА III (София)

17-окт-2026 16.00 Марица (Милево) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)

18-окт-2026 14.00 ЦСКА W-U16 - Славия W-U16

18-окт-2026 16.00 Локомотив (Стара Загора) - Енко (Пловдив) Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google Следвай ни: