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Две български тенисистки в Топ 200

  • 12 окт 2026 | 09:26
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Две български тенисистки в Топ 200

Българският женски тенис затвърди силното си присъствие на световната сцена, след като две наши състезателки намериха място сред първите 200 в обновената ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA).

19-годишната Елизара Янева продължава своя впечатляващ възход, изкачвайки се с три места до рекордното за нея 146-о с актив от 496 точки.

Втората ракета на България Росица Денчева отбелязва прогрес с десет позиции до №195 с актив от 394 точки, също върхово класиране за нея. През миналата седмица Роси достигна до полуфиналите на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Бургас

Нагоре в класацията се катери и Лидия Енчева, която също записва рекордно класиране, след като спечели 9 позиции и вече е №348 с актив от 190 точки.

Продължава обаче сривът при Виктория Томова. Тя отстъпва с 52 места и вече е №391.

Малко по-надолу в класацията Ива Иванова прогресира с 46 места и се изкачва до рекордната за нея 578-а позиция, но най-впечатляващ скок записва Уляна Храбавец, която лети с 66 позиции нагоре и вече заема №766.

Раздвижване има и в елита на женския тенис. Младата Мира Андреева записа рекордно класиране, като изпревари Джесика Пегула и Кори Гоф, за да окупира престижното трето място. С по една позиция напредват Елина Свитолина и Каролина Мухова. На върха на класацията промяна няма – лидер остава Елена Рибакина, следвана неотлъчно от Арина Сабаленка.

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