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Вили Вуцов обеща 3:0 на голям бос

  • 11 окт 2026 | 16:20
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Вили Вуцов обеща 3:0 на голям бос

Велислав Вуцов се появи в дебютния епизод на шестия сезон на криминалния сериал "Под прикритие", играейки себе си. Бившият треньор на Левски, Славия, Ботев (Пловдив), Марек, Спартак (Плевен) и Черно море беше част от гостите на пищно парти по случай завършването на щерката на влиятелен богаташ - в ролята Юлиан Вергов, който е сред известните фенове на ЦСКА.

В един момент баровецът, по прякор Амигото, се поздрави с футболния специалист, наричайки го Вили. "Здрасти, бос", отвърна Велислав. "Абе снощи пак паднахме", отбеляза Амигото. "Малшанс. В събота 3:0 за нас и всички ще сме щастливи", каза Вуцов.

Малко по-късно известният като почитател на Левски Кирил Ефремов, в ролята на Големия близнак, подари на Вергов армаган за абитуриентския бал на дъщеря му, подчертавайки цвета: "Ето, подарък в синьо".

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