Максим Даскалов от Лудогорец спечели наградата за най-красив гол на месец септември

Максим Даскалов от Лудогорец U15 е победител в класацията на „Лигата на талантите“ за най-красив гол на месец септември.

Младият талант на разградчани заслужи престижното отличие след впечатляващо попадение със задна ножица в двубоя срещу Национал от Елитната група до 15 години.

Красивото изпълнение на атакуващия футболист не само впечатли с техниката и атрактивността си, но и допринесе за победата на Лудогорец над столичния тим.

Победителят в месечната класация бе определен чрез гласуване от панела на предаването „Лигата на талантите“, който отличи изпълнението на Даскалов за най-красиво попадение за месец септември.

Какво сподели младият футболист след получаването на наградата и как коментира впечатляващия си гол - можете да видите във видеото.

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