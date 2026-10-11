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Костадинов с 22 точки за убедителна победа на Остенде

  • 11 окт 2026 | 15:30
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Костадинов с 22 точки за убедителна победа на Остенде

Българският национал Константин Костадинов се представи на ниво за тима на Остенде (Белгия), който победи Цволе (Нидерландия) с 98:70 в среща от втория кръг на BNXT Лигата (Обединено първенство на Белгия и Нидерландия по баскетбол).

Преотстъпеният от Андора играч се включи от резервната скамейка, като се отличи с 22 точки, 3 борби, 1 асистенция и 2 отнети топки за 28 игрови минути.

На 16 октомври Костадинов и съотборниците му ще бъдат гости на БК Брюксел.

Преди няколко дни българинът и Остенде стартираха с победа в турнира ФИБА Къп.

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Снимки: Sportal.bg

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