Берое поведе в Пловдив

Два мача слагат край на днешната програма от първия кръг на Sesame НБЛ.
Ботев Академик приема в зала “Сила”в Пловдив Берое Стара Загора.
Гостите изиграха силна първа четвърт, в която взеха инициативата от самото начало, за да си осигурят преднина от 8 точки след 10 минути игра - 30:22.
БОТЕВ АКАДЕМИК - БЕРОЕ - СТАТИСТИКА
Започва след минути и двубоят между Ямбол и Рилски спортист в обновената зала “Диана”.
ЯМБОЛ - РИЛСКИ СПОРТИСТ - СТАТИСТИКА
По-рано днес Локомотив Пловдив се разправи със Спартак Плевен като гост.