Берое поведе в Пловдив

Два мача слагат край на днешната програма от първия кръг на Sesame НБЛ.

Ботев Академик приема в зала “Сила”в Пловдив Берое Стара Загора.

Гостите изиграха силна първа четвърт, в която взеха инициативата от самото начало, за да си осигурят преднина от 8 точки след 10 минути игра - 30:22.

БОТЕВ АКАДЕМИК - БЕРОЕ - СТАТИСТИКА

Започва след минути и двубоят между Ямбол и Рилски спортист в обновената зала “Диана”.

ЯМБОЛ - РИЛСКИ СПОРТИСТ - СТАТИСТИКА

По-рано днес Локомотив Пловдив се разправи със Спартак Плевен като гост.

Локо Пловдив не даде шанс на Спартак в Плевен

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