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Реал Мадрид и Олимпиакос с интерес към играч със 7 сезона в НБА

  • 10 окт 2026 | 17:35
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Реал Мадрид и Олимпиакос с интерес към играч със 7 сезона в НБА

Европейските грандове Реал Мадрид и Олимпиакос следят отблизо ситуацията около Джон Кончар, съобщават баскетболни инсайдъри. В момента 30-годишното крило е свободен агент, след като прекара седем сезона в НБА.

През изминалата кампания с екипа на Юта Джаз американецът записа средни показатели от 5,9 точки, 5,7 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 1 чадър за 26,2 минути игра на мач.

Преди началото на новия сезон Кончар опита да спечели място в състава на Ню Йорк Никс по време на предсезонния подготвителен лагер, но до постоянно сътрудничество не се стигна. Напускането му бе обяснено с лични причини, което засилва вероятността баскетболистът да продължи кариерата си в европейските клубни турнири.

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Снимки: Gettyimages

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