Реал Мадрид и Олимпиакос с интерес към играч със 7 сезона в НБА

Европейските грандове Реал Мадрид и Олимпиакос следят отблизо ситуацията около Джон Кончар, съобщават баскетболни инсайдъри. В момента 30-годишното крило е свободен агент, след като прекара седем сезона в НБА.

Real Madrid and Olympiacos are monitoring the situation of 7-year NBA veteran John Konchar. The American Guard/Forward played for the Utah Jazz & Memphis Grizzlies last season. https://t.co/Ng918w5rks — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) October 9, 2026

През изминалата кампания с екипа на Юта Джаз американецът записа средни показатели от 5,9 точки, 5,7 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 1 чадър за 26,2 минути игра на мач.

Преди началото на новия сезон Кончар опита да спечели място в състава на Ню Йорк Никс по време на предсезонния подготвителен лагер, но до постоянно сътрудничество не се стигна. Напускането му бе обяснено с лични причини, което засилва вероятността баскетболистът да продължи кариерата си в европейските клубни турнири.

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Снимки: Gettyimages