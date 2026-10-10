Реал Мадрид и Олимпиакос с интерес към играч със 7 сезона в НБА

Европейските грандове Реал Мадрид и Олимпиакос следят отблизо ситуацията около Джон Кончар, съобщават баскетболни инсайдъри. В момента 30-годишното крило е свободен агент, след като прекара седем сезона в НБА.
През изминалата кампания с екипа на Юта Джаз американецът записа средни показатели от 5,9 точки, 5,7 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 1 чадър за 26,2 минути игра на мач.
Преди началото на новия сезон Кончар опита да спечели място в състава на Ню Йорк Никс по време на предсезонния подготвителен лагер, но до постоянно сътрудничество не се стигна. Напускането му бе обяснено с лични причини, което засилва вероятността баскетболистът да продължи кариерата си в европейските клубни турнири.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages