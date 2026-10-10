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Сестри Стоеви и Калояна Налбантова ще участват на турнир в Дания

  • 10 окт 2026 | 16:32
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Сестри Стоеви и Калояна Налбантова ще участват на турнир в Дания

Стефани Стоева, Габриела Стоева и Калояна Налбантова ще участват през следващата седмица на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Одензе (Дания) с награден фонд 950 хиляди долара. На двойки жени петкратните европейски шампионки сестри Стоеви ще започнат с двубой срещу поставените под номер 4 Ин-Хуей Хсу и Юн Лин (Тайван).

Стефани Стоева и Габриела Стоева публикуваха във Фейсбук снимка от съвместна тренировка със състезателки от Япония и САЩ.

"Страхотна тренировка с невероятни момичета от Япония и Америка. Винаги е удоволствие да споделяме корта, да обменяме опит и да се мотивираме взаимно! Благодарни сме за тези моменти, новите запознанства и положителната енергия. А сега е време за следващото предизвикателство! Следваща спирка - Дания! Продължаваме напред, с нови цели, много мотивация и готовност да дадем най-доброто от себе си!", написаха сестрите.

На единично Калояна Налбантова ще играе в първия кръг срещу представителката на Индия Ашмита Чалиха.

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