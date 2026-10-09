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Босът на Сакраменто Кингс подложи на подигравка играчи и треньори по време на отборна вечеря

  • 9 окт 2026 | 16:23
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Босът на Сакраменто Кингс подложи на подигравка играчи и треньори по време на отборна вечеря

Собственикът на Сакраменто Кингс Вивек Ранадиве е отправил остри и иронични коментари към своите подчинени, припомняйки им техните професионални неуспехи по време на официална вечеря на тима. За необичайната случка разказа популярният анализатор Зак Лоу.

По думите на Лоу на събитието са присъствали целият състав, треньорският щаб и ръководството на клуба. В речта си Ранадиве е подложил на подигравка голяма част от присъстващите в залата, като детайлно е изброил пропуските и причините за разочароващото им представяне като състезатели, треньори и директори.

"Свързах се с хора от Кингс и те потвърдиха общата картина на случилото се. Някои са били силно обезпокоени и са сметнали, че търсеният ефект изобщо не е постигнат. Други обаче са погледнали по-прагматично на ситуацията, приемайки, че Ранадиве използва критиките и насмешките в медиите като инструмент за мотивация с посланието: "Ето какво се говори за вас навън. Излезте и докажете, че не са прави", разкри Лоу.

През 2023 година Сакраменто успя да прекъсне 16-годишна суша и да се класира за плейофите, но впоследствие резултатите на тима отново спаднаха рязко. Последният сезон приключи кошмарно за "Кралете, които се наредиха на предпоследното място в Западната конференция с баланс от 22 победи и 60 поражения.

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