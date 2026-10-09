Алесандро Микиелето преподписа с Тренто до 2029 година

Италианският гранд Трентино Волей продължава уверено да гради своето бъдеще. След като си осигури подписите на Габриеле Лауренцано и Рикардо Сбертоли, клубът завърши впечатляваща серия от преподписвания, обявявайки официално удължаването на договора на голямата си звезда Алесандро Микиелето до лятото на 2029 година.

Смятан за един от най-добрите волейболисти в света, Микиелето е живото доказателство за отличната работа на детско-юношеската школа на "жълто-сините". Неговата класа, характер и харизма на игрището отдавна са му спечелили признанието на спортната общественост далеч отвъд клубните пристрастия.

„Трентино Волей е моят дом. Когато съм далеч от залата или не нося този екип, всичко това много ми липсва. Започнах да идвам в тази зала като съвсем малък – първо бях фен, след това преминах през школата, докато сбъднах мечтата си да играя за мъжкия отбор. За мен този клуб е много повече от волейбол, той е семейство. Изключително щастлив съм, че ще продължа да защитавам тези цветове“, заяви Алесандро Микиелето след подписването.

Президентът на Трентино Волей Марчело Поли също не скри гордостта си от постигнатото споразумение:

„Всеки път, когато Алесандро излезе на терена, изпитваме гордост. Радостни сме не само защото изградихме състезател от световна величина, но и защото той избира да преследва спортните си мечти именно с нашия екип. Микиелето е част от нашата общност от дете, станал е свидетел на големите ни успехи и сега води новия победен цикъл на отбора. Сигурен съм, че всеки клуб в света би искал да го има в състава си, но за него Тренто остава на първо място. Продължаваме заедно тази красива приказка, която принадлежи на целия регион.“

Визитка на състезателя

Алесандро МикиелетоРоден на 5 декември 2001 г. в Дезенцано дел Гарда (Бреша)Ръст: 209 см | Пост: Посрещач

Клубна кариера:

2017/18: Трентино Волей (Серия Ц и юноши) 2018/19: Трентино Волей (Серия Б и юноши) 2019/20: Итас Трентино (Суперлига) и УниТренто Волей (Серия А3 / юноши) 2020/21 – 2028/29: Итас Трентино (Суперлига)



Отборни и индивидуални отличия с Трентино:

Шампионска лига (2024)

Шампион на Италия (2023, 2025)

Суперкупа на Италия (2021)

Най-полезен играч (MVP) в Шампионската лига (2024)

Най-полезен играч (MVP) в италианското първенство (2025)

Успехи с националния отбор на Италия (135 мача):

Световен шампион (2022, 2025) Европейски шампион (2021)

Световен шампион за младежи под 21 години (2021)

Световен шампион за юноши под 19 години (2019)

Златен медал от Европейския младежки олимпийски фестивал (2019)

Сребърен медал от Европейско първенство (2023)

Сребърен медал от Европейско първенство под 20 години (2020)

Сребърен медал от Волейболната лига на нациите (2025)

Най-полезен играч (MVP) на Световното първенство (2025)

Най-полезен играч (MVP) на Световното първенство за младежи под 21 години (2021)



Статистика с екипа на Трентино:

Дебют за представителния отбор: 13 февруари 2019 г. (Тренто – Амрисвил 3:0)

Общо изиграни мачове: 271 Общо отбелязани точки: 3667

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