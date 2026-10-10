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Време е за новия сезон в Sesame НБЛ - с тежък фаворит, Вечно дерби и повече отбори

  • 10 окт 2026 | 07:05
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Време е за новия сезон в Sesame НБЛ - с тежък фаворит, Вечно дерби и повече отбори

Днес започва новият сезон в Sesame Национална баскетболна лига. През пролетта Балкан триумфира с осмата си шампионска титла и именно ботевградчани са големият фаворит за трофея, след като направиха и мощна лятна селекция. Все пак, ще бъде интересно да видим дали "зелените" ще срещнат сериозна съпротива и дали задачата им ще се окаже по-трудна от очакваното, но мачът за Суперкупата на България с Черно море Навибулгар показа, че задачата на всеки един противник на Балкан у нас ще бъде повече от трудна.

Именно шампионите ще открият новия сезон, като ще го направят с "гостуване" на Ботев Враца. Мачът е в "Арена Ботевград", където врачани играят домакинските си срещи. Двубоят започва в 18:00 часа.

През сезон 2026/27 Sesame НБЛ ще бъде с 14 отбора - 3 повече в сравнение с 2025/26. Трите тима, които се включват в шампионата, са ЦСКА, дупнишкият Политехника и Ямбол.

Днес ще се изиграят още две срещи. От 19:00 часа тъкмо два от новаците ще премерят своите сили - завърналият се в елита ЦСКА, и Политехника. Ще бъде интересно да видим как ще изглеждат двата отбора и дали някой от новаците ще се доближи до невероятното представяне на Локомотив Пловдив от миналия сезон, когато "смърфовете" се превърнаха в хит и бяха изключително близо до дубъл, въперки че в крайна сметка останаха със сребро както за Купата на България, така и в първенството.

Отново в 19:00 часа, Миньор 2015 приема Шумен в зала "Борис Гюдеров" в Перник в третия мач от днешната програма.

Програмата за първия кръг продължава в неделя с нови три мача: Спартак Плевен - Локомотив Пловдив, Ботев Академик - Берое Стара Загора и Ямбол - Рилски спортист.

Последният мач от кръга е в понеделник, когато Левски приема в София Черно море Навибулгар.

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