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25 години без Влaдимир Грашнов

  • 9 окт 2026 | 09:40
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25 години без Влaдимир Грашнов

Днес се навършват 25 години от смъртта на бившия президент на Левски Владимир Грашнов. Той напуска този свят на 9 октомври 2001-ва едва на 48 години.

По времето, когато е шеф на "Мобилтел", е идеологът на изкупуването на акциите на Левски през 1998 година. Тогава отборът е собственост на Томас Лафчис и преди началото на футболния сезон "Мобилтел" става генерален спонсор на "сините". Срещу солидна сума Левски преминава под оперативното управление на Владимир Грашнов, който облича с доверие своя добър приятел Наско Сираков.  

Тогава започва един от най-паметните периоди за клуба. Сираков разполага с пълните правомощия за селекцията и огромна подкрепа от Владимир Грашнов. Президентът дори не се замисля да извади умопомрачителна сума за заплатата на европейския клубен шампион с Цървена звезда Люпко Петрович. За сравнително краткия период начело на Левски той полага основните на европейски тип управление и резултатите не закъсняват. Още през сезон 1999/2000 година постига дубъл с титлата и Купата на България, а на следващата година е записан нов шампионски сезон. Скоро обаче здравословното му състояние го принуждава да се оттегли от управлението на клуба.

Освен като президент на Левски, Грашнов бе свързван с много благотворителни дейности, подпомагайки театри, църкви, манастири и други.

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