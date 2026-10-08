Кайри Ървинг е щастлив, че отново може да играе

Гардът на Далас Маверикс Кайри Ървинг заяви, че е развълнуван от възможността отново да играе в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

34-годишният плеймейкър не е играл от 19 месеца заради лечение на травма на кръстните връзки в коляното. Той обаче е готов да се завърне на терена в Макао, където Далас ще играе контрола с Хюстън Рокетс в петък като част от предсезонната подготовка и на двата отбора.

Заради контузията си Ървинг пропусна последните 20 мача на Далас за сезон 2024/25, както и цялата кампания 2025/26. Преди травмата той имаше показатели от 24,7 точки, 4,8 борби и 4,6 асистенции средно на мач.

"Кондиционно се чувствам чудесно. По време на тренировки обаче все още се тествам къде съм. Опитвам се отново да свикна с мисълта, че това е контактен спорт. Усещам, че все още има неща, които не съм отключил и да нагодя инстинктите си отново към това да играя баскетбол на най-високо ниво", заяви Ървинг пред Ройтерс.

"Тренировки вършат чудеса, но мачовете са нещо различно. Щастлив съм, че отново мога да си връзвам маратонките, да сложа екипа и да изляза пред чудесните фенове в Китай", добави още американският национал.

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