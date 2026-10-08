Ботев (Пд) пусна евтини билети за Купата на Елита

Ботев (Пловдив) пусна в продажба билетите домакинството на Ботев (Враца) в турнира за Купата на Елита, съобщиха от клуба и допълниха, че още преди тегленето на жребия президентът на клуба Илиян Филипов е взел решението пропуските да са на цена от 5 евро за всички сектори. Входните талони са налични онлайн на kolezha.bg, както и в клубния магазин.

Билетите за мача с врачани ще се продават и на касите в деня на двубоя със Славия в събота. Закупените до момента сезонни абонаментни карти ще важат за срещата срещу Ботев (Враца). "Жълто-черните" се изправят срещу врачани в четвъртфиналите на турнира за Купата на Елита на 14 октомври (сряда) от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

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