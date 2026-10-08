Книга разкрива как скаутът, открил за футбола Гризман и Льо Норман, бе осъден за педофилия

Ново журналистическо разследване, публикувано под заглавието „В пастта на вълка“, хвърля светлина върху педофилията и сексуалните престъпления във футболните среди. Авторите Тома Рабино и Фабиен Туати насочват вниманието си към потресаващи свидетелства срещу Ерик Олатс – бивш скаут, който миналата година получи шестгодишна присъда за посегателства над непълнолетни. Той е известен с откриването за големия футбол на футболисти като Антоан Гризман и Робин Льо Норман.

Олатс работи за испанския Реал Сосиедад близо 15 години - от 2003 до 2018 г. По-късно преминава в Атлетико Мадрид като скаут от 2018 до 2022 г., а след това за кратко работи за Рен.

« Dans la gueule du loup », le livre-enquête qui révèle de nouveaux témoignages glaçants sur Éric Olhats ➡️ https://t.co/RmLwG82KZi Le livre-enquête « Dans la gueule du loup » explore la pédocriminalité et les criminels sexuels dans le monde du football. Thomas Rabino et Fabien Touati, les deux auteurs, se sont notamment penchés sur les témoignages accusant Éric Olhats, ancien recruteur connu pour avoir découvert Antoine Griezmann et condamné à six ans de prison pour atteintes sexuelles sur mineurs. — L'Équipe (@lequipe) October 4, 2026

В книгата си, издадена на 30 септември, двамата френски автори описват мащаба на сексуалните злоупотреби зад кулисите на играта. Голяма част от страниците са посветени именно на Олатс – човекът, който открива таланта на Гризман и го приютява в дома си по време на престоя му в школата на Реал Сосиедад. През ноември 2025 г. бившият търсач на таланти бе осъден на шест години затвор за сексуални посегателства срещу непълнолетни играчи, извършвани в периода между 1997 и 2022 година.

Авторите събират разкази на част от жертвите на Олатс. Едно от ключовите свидетелства е на Оливие (псевдоним), непълнолетен по време на събитията, който споделя преживяното пред изданието „Льо Паризиен“. Младежът, мечтаел за професионална кариера, твърди, че е бил упояван системно в дома на специалиста: „Някои моменти са замъглени, но съм сигурен какво се случи. Бях дрогиран многократно.“

🚨🚨 LES RÉVÉLATIONS GLAÇANTES SUR L'EX-MENTOR DE GRIEZMANN 🇫🇷 ! 🤢🤮 Condamné pour atteintes sexuelles, Eric Olhats 🇫🇷 (DÉJÀ SURNOMMÉ "LE PÉDOPHILE" AU PAYS BASQUE) cachait un système terrifiant. 443 CACHETS DE LA "DROGUE DU VIOLEUR" ont été retrouvés chez lui. De son côté, LA REAL SOCIEDAD RÉMUNÉRAIT L'HOMME 600€ AU NOIR PAR ENFANT HÉBERGÉ, servant des ados « sur un plateau » à un prédateur. 😳 Le club a fini par paniquer suite au passage à tabac d'Olhats par un père de joueur, organisant un convoi d'urgence pour "exfiltrer" secrètement Antoine Griezmann 🇫🇷. Pourtant, malgré ce calvaire, l'attaquant français a toujours protégé son ex-mentor. Il a signé une lettre de soutien à l'époque et assuré à la justice en 2022 QU'IL NE S'ÉTAIT « JAMAIS RIEN PASSÉ DE BIZARRE ». ("Dans la gueule du Loup", Thomas Rabino et Fabien Touati via @AfterRMC) — BeFootball (@_BeFootball) October 2, 2026

Оливие разказва, че му е било забранено да влиза в кухнята, но въпреки това веднъж заварил скаута да разбърква Кока-Кола в близост до буркан с бял прах. Обяснението на Олатс било, че това вещество спомага за по-бързото физическо възстановяване. По-късно пострадалият станал жертва на сексуално насилие през нощта. Когато впоследствие потърсил сметка от скаута заради страх от предаване на инфекции, Олатс дори не отрекъл, заявявайки, че самият той поема риска. Споделени са и данни за неприемливи масажи и наблюдение на младежа под душа.

Друга жертва – Жордан – описва подобен сценарий от 2006 година. След изпита напитка и масаж от треньора той изпада в безсъзнание, а впоследствие изпитва силни болки и търси лекарска помощ. Въпреки че постепенно осъзнава извършеното насилие, младежът дълго време се страхува, че никой няма да повярва на думите му.

След подадена от Жордан жалба, която първоначално е прекратена, Олатс е задържан и отрича използването на химически субстанции. При последвалия обиск обаче разследващите откриват 443 хапчета Теместа – мощен медикамент със сънотворно и успокоително действие – скрити в личния му сейф.

🚨 Des témoignages glaçants visent Éric Olhats, célèbre recruteur et ancien mentor d’Antoine Griezmann. Dans le livre-enquête « Dans la gueule du loup », plusieurs témoignages inédits mettent notamment en lumière des soupçons de soumission chimique. L'un des témoins affirme avoir été « drogué plusieurs fois chez lui ». Olhats avait déjà été condamné en 1991 pour attentat à la pudeur, une condamnation jamais inscrite à son casier judiciaire et sans interdiction d’approcher des mineurs. (@le_Parisien) — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 5, 2026

Освен това според книгата Реал Сосиедад е плащал на мъжа 600 евро „под масата“ за всяко настанено дете, като по този начин на практика е помагал, макар и неволно, на сексуалния хищник. Клубът впоследствие се е паникьосал, след като Олатс е бил пребит от баща на един от играчите, и е организирал спешен конвой, за да „извади“ от обсега на педофила все още изгряващия Антоан Гризман.

Бившият френски национал иначе е защитавал своя ментор и е през 2022 г., когато започва разследването, уверява съда, че нищо странно не се е случвало в дома на Олатс.

В крайна сметка през ноември 2025 г. бившият футболен скаут бе осъден на шест години лишаване от свобода по обвинения в серия от сексуални посегателства срещу девет непълнолетни и за подмамване на още едно, като му беше наложена доживотна забрана да работи с деца. Преди това Олатс прекара повече от 300 дни в ареста. Престъпленията са извършени в периода между 1997 и 2002 г., както и между 2021 и 2022 г.

Abus sexuels dans le foot : "Éric Olhats, qui a lancé la carrière d'A. Griezmann, logeait chez lui plusieurs enfants. Ils ont vécu des années de calvaire chez ce recruteur" @FabienTouati, auteur de l'enquête "Dans la gueule du loup", invité d'Anne-Sophie Lapix #RTLSoir https://t.co/dtUnrjcaq1 — RTL France (@RTLFrance) September 30, 2026

Решението бе взето съда във френския град Байон след час и половина заседание на съдебния състав. Срещу бившия скаут бяха повдигнати обвинения за шест посегателства, като държавното обвинение настояваше за осем години ефективен затвор при предвидени в закона до десет години лишаване от свобода.

Адвокатът на Олатс пледираше за пълно оправдаване на клиента си по почти всички точки, с изключение на обвинението за притежание на порнографско съдържание с участието на непълнолетно лице. По време на защитната си реч юристът се опита да изтъкне несъответствия и неверни твърдения в показанията на пострадалите, но съдът призна футболния деятел за виновен.

Това не е първият път, в който името на откривателя на Гризман се свързва с тежки сексуални престъпления срещу деца. Изданието „Л'Екип“ припомня, че Олатс има криминално досие, датиращо още от началото на 90-те години на миналия век. Още през 1991 г. Олатс е осъден с влязла в сила присъда на една година условно и принудително лечение заради сексуално посегателство над непълнолетно лице. Майката на 13-годишен футболист също подава сигнал заради неприлични съобщения и комуникация със сина ѝ, но след първоинстанционната присъда скаутът е оправдан в процеса на обжалване.

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