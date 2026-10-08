Съвет към Нико Уилямс: Спирай социалните мрежи, ако пречат на съня ти

Капитанът на Атлетик Билбао Иняки Уилямс говори открито за ситуацията около своя по-малък брат Нико, който за пореден път трябва да преодолява контузия. В интервю за испанското национално радио RNE нападателят засегна актуалните теми около баския клуб и изрази силната си подкрепа към младия си съотборник.

По-големият от братята Уилямс подчерта колко е важно Нико да си върне увереността и отново да се почувства пълноценен на терена след серията от физически проблеми в последно време. Според Иняки крилото вече е започнал да показва най-доброто от себе си на „Сан Мамес“ преди поредното принудително прекъсване.

„Нуждаем се от Нико в неговата оптимална форма“, сподели нападателят.

Той побърза да внесе успокоение относно здравословното състояние на испанския национал: „Смятам, че травмата не е особено сериозна“. Иняки допълни, че брат му запазва пълно душевно спокойствие и се радва на безрезервното доверие на треньора, съотборниците си и своето семейство.

Особено внимание лидерът на Атлетик обърна на напрежението, породено от дигиталното пространство, като призова брат си да игнорира страничния шум около името си.

„Социалните мрежи са бунището на обществото“, заяви категорично Иняки, обяснявайки как всеки непремерен коментар може да се превърне в огромна лавина. Неговият съвет към Нико бе пределно ясен: „Ако това ти отнема съня, просто спри социалните мрежи и ще живееш значително по-спокойно, както правя аз“.

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