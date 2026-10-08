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Фабио Борини сложи край на футболната си кариера

  • 8 окт 2026 | 09:50
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Фабио Борини сложи край на футболната си кариера

Фабио Борини обяви оттеглянето си от футбола. 35-годишният нападател носи екипа на Челси, Суонзи, Парма, Рома, Ливърпул, Съндърланд, Милан, Верона, Фатих Карагюмрюк, Сампдория и Салфорд по време на своята кариера. Има и един изигран двубой за италианския национален отбор през 2012 година.

"Всичко започна с един полет. Благодаря ти, Челси. Бях на 16 години. Полет, който прекарах изцяло със сълзи на очи, започвайки пътуването на кариерата си без истинска дестинация, освен мечтите, които исках да постигна. От този ден нататък започнах да градя себе си, без да знам какво ще стане с това дете с толкова силно мислене. Започнах да градя мечтите си в главата си и някак си ги превърнах в реалност. Същата реалност, която днес ще се промени завинаги. Реалност, която е оформила моето минало, настояще и бъдеще. Днес, както и в онзи ден, когато се качих на самолета за Лондон, изпитвам същите емоции за това, което предстои. Страх. Щастие. Смелост. Несигурност. Мечти. Успех. Страст. Жертва. Искам да благодаря на това момче, което никога не спря да вярва. И човекът, в който съм се превърнал днес, ще продължи да вярва в следващата възможност - този път без топката в краката, но със същата вяра. Винаги. Благодаря на футбола", се казва в официалното изявление на Борини.

Италианецът е шампион на Премиър лийг и носител на ФА Къп с Челси през 2010 година.

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Снимки: Gettyimages

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