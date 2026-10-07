Голям европейски клуб обяви несъстоятелност

Шампионът на Франция Монако обяви, че прекратява съществуването си. В социалните мрежи от клуба съобщиха, че той е поставен в несъстоятелност.

"Скъпо червено семейство, въпреки усилията ни, Монако Баскет е поставен в несъстоятелност. Клубът ще преустанови дейност в търсене на опит за преструктуриране и с надеждата, че един ден ще може да започне проекта си на ново", съобщиха от клуба.

Монако спечели титлата във Франция три пъти в последните четири сезона. През последната кампания монегаските играха в плейофите на Евролигата, а през сезон 2024/25 стигнаха и до финала на най-престижната клубна баскетболна надпревара в Европа.

През последните месеци обаче клубът бе застигнат от много тежки финансови проблеми, което доведе до това играчите да бъдат разпродадени. Монако се надяваше да участва в турнира ЕвроКъп и в едно от първите две нива на френския баскетбол, но му бяха отказани лицензи.

Снимка: A.S. Monaco Basket

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Снимки: Imago