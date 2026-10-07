Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Голям европейски клуб обяви несъстоятелност

  • 7 окт 2026 | 16:14
  • 2835
  • 4
Голям европейски клуб обяви несъстоятелност

Шампионът на Франция Монако обяви, че прекратява съществуването си. В социалните мрежи от клуба съобщиха, че той е поставен в несъстоятелност.

"Скъпо червено семейство, въпреки усилията ни, Монако Баскет е поставен в несъстоятелност. Клубът ще преустанови дейност в търсене на опит за преструктуриране и с надеждата, че един ден ще може да започне проекта си на ново", съобщиха от клуба.

Монако спечели титлата във Франция три пъти в последните четири сезона. През последната кампания монегаските играха в плейофите на Евролигата, а през сезон 2024/25 стигнаха и до финала на най-престижната клубна баскетболна надпревара в Европа.

През последните месеци обаче клубът бе застигнат от много тежки финансови проблеми, което доведе до това играчите да бъдат разпродадени. Монако се надяваше да участва в турнира ЕвроКъп и в едно от първите две нива на френския баскетбол, но му бяха отказани лицензи.

Снимка: A.S. Monaco Basket

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Исторически мач в Ботевград тази вечер

Исторически мач в Ботевград тази вечер

  • 7 окт 2026 | 07:00
  • 5915
  • 5
Желко Лукаич: Имаме още много да работим

Желко Лукаич: Имаме още много да работим

  • 6 окт 2026 | 22:47
  • 955
  • 0
Спартак Плевен загуби първото си домакинство в ENBL

Спартак Плевен загуби първото си домакинство в ENBL

  • 6 окт 2026 | 22:39
  • 1570
  • 1
Константин Костадинов над всички при победа на Остенде във ФИБА Къп

Константин Костадинов над всички при победа на Остенде във ФИБА Къп

  • 6 окт 2026 | 22:25
  • 1212
  • 1
Зад кадър! Баскетболистите на Балкан в различна светлина преди сблъсъка с Бахчешехир

Зад кадър! Баскетболистите на Балкан в различна светлина преди сблъсъка с Бахчешехир

  • 6 окт 2026 | 19:58
  • 5087
  • 2
Пред камерата на Sportal.bg! Звезда на Балкан представи ново попълнение на тима

Пред камерата на Sportal.bg! Звезда на Балкан представи ново попълнение на тима

  • 6 окт 2026 | 19:39
  • 3808
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

  • 7 окт 2026 | 12:30
  • 31896
  • 47
Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

  • 7 окт 2026 | 14:15
  • 7737
  • 10
Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

  • 7 окт 2026 | 14:17
  • 6500
  • 8
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 63768
  • 159
Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

  • 7 окт 2026 | 14:29
  • 3260
  • 5
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
  • 18097
  • 34