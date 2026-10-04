Жените на Барселона с исторически разгром над Реал Мадрид

Женският отбор на Барселона записа исторически триумф в голямото дерби срещу Реал Мадрид, разгромявайки вечния съперник с категоричното 7:0. Двубоят се изигра пред препълнените трибуни на стадион „Spotify Камп Ноу“ и бе част от интригуващия 6-и кръг на испанката Лига Ф.

Така каталунките продължават своята тотална и безкомпромисна доминация в голямото дерби с "белия балет". След този успех общият баланс в исторически план вече е повече от красноречив – 25 победи за Барса срещу само 1 за мадридчани.

Абсолютен герой за каталунките стана Клаудия Пина, която направи феноменален мач и наниза четири попадения още преди почивката ('4, '28, '32, '45).

Останалите голове за домакините бяха дело на Каролине Греъм Хансен, която се разписа в 33-тата минута, и Ева Пайор, покачила на 6:0 в 55-ата минута. Крайният резултат в мача бе оформен от Сидни Шертенлайб, която също записа името си сред голмайсторите в 88-ата минута.

С този категоричен успех Барселона остава на върха в класирането с пълен актив от 18 точки след 6 изиграни кръга. За Реал Мадрид това бе първо поражение в първенството, като „белите“ запазват втората си позиция с актив от 13 точки.

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