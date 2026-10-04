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Ето от какво се нуждае Джокович за експресно завръщане в топ 10

  • 4 окт 2026 | 19:15
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Ето от какво се нуждае Джокович за експресно завръщане в топ 10

Новак Джокович постигна впечатляващ успех в неделя, след като на четвъртфиналите в Пекин надигра Александър Зверев – шампион от два турнира от Големия шлем през този сезон. Сръбският тенисист вече е съвсем близо до завръщане сред десетте най-добри в световната ранглиста.

Джокович надделя над Зверев с 4:6, 6:4, 6:4. Класирането за полуфиналите му осигури 200 точки и така в ранглистата на живо той вече има 3180. Пред него се намира Артур Фис. Французинът има 3275 точки, но вече отпадна на четвъртфиналите на турнира в Токио, което означава, че няма как да увеличи актива си.

Джокович обаче все още има тази възможност. Ако достигне до финала в Пекин, на сметката му ще има 3310 точки, а при спечелване на трофея те ще нараснат до 3480.

Припомняме, че в своята кариера Новак никога не е губил мач в Пекин. До момента той е завоювал шест титли в китайската столица, а балансът му там вече е впечатляващите 32 победи и 0 загуби.

"Честно казано, това са моментите, заради които играя и се състезавам. Мотивацията очевидно е огромна. Когато се чувстваш добре и се изправяш срещу най-добрите играчи в света пред 15 000 зрители. Това са миговете, които са мечта за всеки тенисист. Тази година беше истинско изпитание поради ред причини, но все още съм тук, боря се и карам младите да се трудят здраво за "парите си", каза Джокович.

Негов опонент на полуфиналите ще бъде Даниил Медведев, като двубоят им е предвиден за понеделник около 14:00 часа.

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