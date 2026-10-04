България WU19 стартира подготовка за европейските квалификации

Националният отбор на България за девойки до 19 години се събра в Албена, където започва подготовката си за предстоящите квалификации за Европейското първенство. Селекцията на Ангел Славов ще изиграе три двубоя от група B2

Първото изпитание за младите български националки е на 7 октомври от 11:00 ч. срещу Грузия. На 10 октомври, отново от 11:00 ч., България ще се изправи срещу Армения, а участието на тима в квалификациите завършва на 13 октомври от 13:00 ч. срещу Република Ирландия.

Програмата на България WU19:

7 октомври | 11:00 ч.

България – Грузия

ст. "Албена 1"

10 октомври | 11:00 ч.

България – Армения

ст. "Албена 1"

13 октомври | 13:00 ч.

България – Република Ирландия

ст. "Албена 1"

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