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Новото попълнение на Монтана попадна в групата

  • 4 окт 2026 | 11:04
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Новото попълнение на Монтана попадна в групата

Най-новото попълнение на Монтана Мартин Дичев попадна в групата за днешното гостуване на Бдин (Видин) от втория предварителен кръг от турнира за Купата на България. Двубоят ще бъде първи и за новия наставник на монтанци Атанас Атанасов. Отборът тръгва за Видин на обяд с група от 23 футболисти, а Орела ще обяви 20-та непосредствено преди мача.

Монтана се подсили с бранител
Монтана се подсили с бранител

Групата на Монтана за мача с Бдин:

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков, Никола Кръстев;

Защитници: Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Марио Балъков, Густаво Диниш, Мартин Дичев;

Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Давид Попович, Владислав Цеков, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Петър Тодоров.

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