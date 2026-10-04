Новото попълнение на Монтана попадна в групата

Най-новото попълнение на Монтана Мартин Дичев попадна в групата за днешното гостуване на Бдин (Видин) от втория предварителен кръг от турнира за Купата на България. Двубоят ще бъде първи и за новия наставник на монтанци Атанас Атанасов. Отборът тръгва за Видин на обяд с група от 23 футболисти, а Орела ще обяви 20-та непосредствено преди мача.

Монтана се подсили с бранител

Групата на Монтана за мача с Бдин:



Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков, Никола Кръстев;



Защитници: Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Марио Балъков, Густаво Диниш, Мартин Дичев;



Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Хасан Странджев, Георги Каракашев, Христо Иванов, Давид Попович, Владислав Цеков, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Петър Тодоров.

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