Исторически първи трофей в историята на Хонконг

Мъжкият национален отбор по футбол на Хонконг постигна исторически успех, след като спечели първия трофей в своята история. Намиращият се на 153-то място в ранглистата на ФИФА тим триумфира в новосъздадения турнир „АСЕАН Чалъндж Къп“.

Във финалната среща, играна пред собствена публика на стадион „Кай Так Спортс Парк“, домакините се наложиха с 2:0 над състава на Камбоджа.

Надпреварата, учредена през миналата година от ФИФА, на практика представлява второ ниво на шампионата на Югоизточна Азия. В дебютното издание взеха участие общо шест селекции – Мианмар, Лаос, Бруней, Тимор и двата финалиста. Купата на победителите беше връчена лично от президента на световната футболна централа Джани Инфантино, който присъстваше на събитието.

Първият официален двубой в историята на Хонконг датира от юни 1954 година, когато тимът побеждава Афганистан с 4:2 в Манила. До този момент най-значимото постижение на отбора беше третото място на Купата на Азия през 1956 година.

В момента съставът е воден от 49-годишния испански специалист Роберто Лосада, който застана начело през изминалата година. Наставникът притежава двойно гражданство след дългогодишния си престой като състезател и треньор в местните клубове „Кичи“, „Рисорсис Кепитъл“ и „Дабъл Флауър“, където завърши футболната си кариера в края на миналото десетилетие.

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