Маратонът в Ротердам получи почетен плакет от Световната атлетика

Маратонът в Ротердам беше официално отличен за своя изключителен принос към историята и развитието на шосейното бягане в световен мащаб с връчването на почетния плакет на Световната атлетика (World Athletics Heritage Plaque).

Церемонията по откриването на плакета се състоя на 12 април, отбелязвайки 45-ото издание на събитието. С това се отдава почит на състезание, което е крайъгълен камък в световния маратонски календар още от създаването си през 1981 г. От скромното си начало с едва 200 участници, маратонът в Ротердам се превърна в мащабно международно събитие, ставайки 115-ият носител на отличието и четвъртият в Нидерландия.

Известен със своето равно и изключително бързо трасе, както и с ентусиазираната публика, Ротердам отдавна е сцена на исторически постижения. По улиците на нидерландския град са поставени три световни рекорда, включително знаменитите бягания на Карлос Лопес (2:07:12 ч. през 1985 г.) и Тегла Лорупе, която постави световен рекорд за жени с време 2:20:47 ч. през 1998 г.

Сред тези постижения се откроява и най-дълго задържалият се световен рекорд в историята на мъжкия маратон. Впечатляващото време на Белайне Динсамо от 2:06:50 ч., постигнато през 1988 г., остана неподобрено повече от десетилетие – доказателство за изключителното качество на трасето в Ротердам и неговото място в атлетическата история. Въпреки че световните рекорди в маратона се ратифицират официално от Световната атлетика едва от 1 януари 2004 г., тези „най-добри световни постижения“ в Ротердам остават сред най-емблематичните моменти в историята на спорта.

Освен с елитните атлети, състезанието се отличава и с дълбоките си културни корени и легендарната атмосфера на финалната права на булевард Coolsingel, пред историческата сграда на кметството. Уникална традиция, която улавя сърцето на събитието, е изпълнението на песента You'll Never Walk Alone преди старта – ритуал, започнат от певеца Лий Тауърс през 1995 г., който и до днес е емоционалният химн за всеки бегач на стартовата линия.

"Почетният плакет на Световната атлетика, връчен на маратона в Ротердам, е напълно заслужен. Той отбелязва 45-ото издание на събитието и признава неговия изключителен принос към историята и развитието на шосейното бягане от 1981 г. насам“, заяви Силвия Барлаг, член на Съвета на Световната атлетика, която връчи отличието.



