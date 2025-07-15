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БФС обяви съдията за Ботев (Пд) - ЦСКА и останалите срещи от първи кръг на efbet Лига

  • 15 юли 2025 | 16:38
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Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - ЦСКА

Красен Георгиев от Варна ще ръководи дербито на 1-ия кръг на efbet Лига между Ботев (Пловдив) и ЦСКА, който ще се играе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, обяви СК към БФС. Двубоят е в събота от 22:00 часа.

Мачът на откриването между ЦСКА 1948 и Арда е поверен на Георги Кабаков, а Радослав Гидженов ще ръководи Левски - Монтана, който е в неделя от 21:15 часа.

Първи кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026   

18 юли 2025 г., петък, 19:00 ч. 

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Мартин Емилов Венев 4-ТИ:    Георги Петров Стоянов    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски СН:    Валентин Желев Добрев     

 18 юли 2025 г., петък, 21:15 ч. 

ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Черно море

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов 4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов СН:    Венцислав Иванов Гаврилов        

19 юли 2025 г., събота, 20:00 ч. 

ПФК Лудогорец (Рз) - ПФК Септември Сф

 ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков 4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Кристиян Николов Колев СН:    Цветан Кръстев Кръстев        

19 юли 2025 г., събота, 22:00 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК ЦСКА (Сф)

ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев СН:    Йордан Костадинов Иванов        

20 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч. 

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца 

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Георги Йорданов Дойнов 4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров СН:    Александър Костадинов Костадинов       

 20 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч. 

ПФК Левски - ПФК Монтана

 ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Йордан Петров Петров 4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Васил Петров Минев СН:    Станислав Георгиев Тодоров       

 21 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч. 

ПФК Локомотив (Пловдив) - ПФК Добруджа 1919

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Живко Руменов Петров 4-ТИ:    Тодор Недялков Киров    ВАР:    Мартин Живков Великов    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев СН:    Георги Василев Йорданов        

21 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

 Спартак 1918 - ПФК Берое - Стара Загора 

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Дарин Василев Иванов 4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Християна Красимирова Гутева СН:    Камен Михайлов Алексиев      

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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