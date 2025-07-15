БФС обяви съдията за Ботев (Пд) - ЦСКА и останалите срещи от първи кръг на efbet Лига

Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - ЦСКА

Красен Георгиев от Варна ще ръководи дербито на 1-ия кръг на efbet Лига между Ботев (Пловдив) и ЦСКА, който ще се играе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, обяви СК към БФС. Двубоят е в събота от 22:00 часа.

Мачът на откриването между ЦСКА 1948 и Арда е поверен на Георги Кабаков, а Радослав Гидженов ще ръководи Левски - Монтана, който е в неделя от 21:15 часа.

Първи кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026



18 юли 2025 г., петък, 19:00 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски СН: Валентин Желев Добрев

18 юли 2025 г., петък, 21:15 ч.



ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Черно море



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Стоян Панталеев Арсов СН: Венцислав Иванов Гаврилов

19 юли 2025 г., събота, 20:00 ч.



ПФК Лудогорец (Рз) - ПФК Септември Сф



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев СН: Цветан Кръстев Кръстев



19 юли 2025 г., събота, 22:00 ч.



ПФК Ботев Пд - ПФК ЦСКА (Сф)



ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев СН: Йордан Костадинов Иванов

20 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров СН: Александър Костадинов Костадинов



20 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.



ПФК Левски - ПФК Монтана



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров 4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев СН: Станислав Георгиев Тодоров

21 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.



ПФК Локомотив (Пловдив) - ПФК Добруджа 1919



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров 4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Георги Василев Йорданов



21 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.



Спартак 1918 - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева СН: Камен Михайлов Алексиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.