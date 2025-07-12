ЦСКА 0:0 Раднички, феновете скандират "Питас, Питас" и освиркаха Исека

ЦСКА и Раднички (Ниш) играят при 0:0 в официално представяне на "червените" за новия сезон.

Сред 11-те на българския тим попадна едно от новите попълнения - Теодор Иванов. Друга любопитна подробност е присъствието на централния бранител Лапеня като вътрешен полузащитник.

Половин час преди мача започна и официалното представяне на тима за новия сезон. Повечето футболисти получиха аплодисменти при излизането им на терена, но не такъв бе случаят с Аарон Исека, който бе освиркат от част от феновете.

Най-много аплодисменти получиха Йоанис Питас, бай Добри и Душан Керкез.

До този момент клубът привлече трима нови попълнения - Теодор Иванов, Мартин Сораков и Дейвид Сегер.

След него на пистата излезе и Димитър Пенев, който днес навършва 80 години. Логично на стадион "Васил Левски" проехтяха скандирания "Димитър Пенев", а легендата на армейците и българския футбол получи червена фланелка с неговото име и №80 на гърба.

ЦСКА - РАДНИЧКИ (НИШ)

ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 15. Тибо Вион, 14. Теодор Иванов, 6. Лиъм Купър (к), 18. Мика Пинто, 4. Адриан Лапеня, 73. Илиан Илиев, 7. Улаус Скаршем, 3. Сейни Санянг, 29. Иван Тасев, 28. Йоанис Питас.

Резерви: 21. Фьодор Лапоухов, 12. Марин Орлинов, 19. Иван Турицов, 5. Лумбард Делова, 13. Браян Кордоба, 30. Петко Панайотов, 24. Юлиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 16. Георги Чорбаджийски, 23. Илиан Антонов, 27. Марк-Емилио Папазов, 35. Мартин Сораков, 91. Йоан Борносузов

РАДНИЧКИ (НИШ): 98. Манойлович, 38. Петкович, 4. Витас, 15. Павлович, М. Илич, 22. Милосавлевич, 70. Николич, 21. В. Илич, 7. Босич, 8. Белакович, 36. Давид.

Резерви: 91. Станивукович, 44. Курувия, Петрович, Радожичич, 3. Базиле, 30. Радожич, 45. Нисич, 19. Амин, 89. Издерич, Джакович, 11. Танко, Срецкович, Милованович.