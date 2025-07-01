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Първа тренировка за Атлетик (програмата за контролите)

  • 1 юли 2025 | 07:50
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20 футболисти на Атлетик (Куклен) ще изведе Стефан Генов днес в 18:30 часа за първа тренировка. С нея стартира подготовката на отбора за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. До началото на първенството ще се изиграят блицтурнир и приятелски срещи.

Програмата за контролите:

12 юли Блицтурнир в Пловдив: Секирово (Раковски), Атлетик (Куклен), Спартак (Пловдив)

19 юли: Атлетик (Куклен)Левски (Карлово)

23 юли: Атлетик (Куклен)Секирово (Раковски)

26 юли: Атлетик (Куклен)Родопа (Смолян)

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