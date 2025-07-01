Първа тренировка за Атлетик (програмата за контролите)

20 футболисти на Атлетик (Куклен) ще изведе Стефан Генов днес в 18:30 часа за първа тренировка. С нея стартира подготовката на отбора за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. До началото на първенството ще се изиграят блицтурнир и приятелски срещи.
Програмата за контролите:
12 юли Блицтурнир в Пловдив: Секирово (Раковски), Атлетик (Куклен), Спартак (Пловдив)
19 юли: Атлетик (Куклен) – Левски (Карлово)
23 юли: Атлетик (Куклен) – Секирово (Раковски)
26 юли: Атлетик (Куклен) – Родопа (Смолян)