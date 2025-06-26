Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пловдив) замина за лагер с трима нови

Локо (Пловдив) замина за лагер с трима нови

  • 26 юни 2025 | 19:41
  • 502
  • 1

Локомотив (Пловдив) замина на подготвителен лагер в Боровец. До 10 юли "черно-белите" ще провеждат предсезонни занимания в Говедарци и Самоков, като за този период са предвидени и три контроли. Сред футболистите, които заминаха днес за Боровец, попаднаха трите нови попълнения Еспиноса, Кова и Политино, както и Мартин Атанасов, Мартин Русков, Николай Николаев, Лусиано Барбас, Теодор Георгиев, Захар Терпугов и Назар Терпугов. По-късно към "черно-белите" ще се присъедини и Парвиз Умарбаев.

Групата за лагера: Боян Милосавлиевич, Даниел Амбарцумян (втори отбор), Адриан Кова, Калоян Костов, Мерт Салим (втори отбор), Мартин Русков, Тодор Павлов, Николай Николаев, Пламен Петров (втори отбор), Видол Сейменски, Енцо Еспиноса, Мартин Атанасов, Лусиано Барбас, Ефе Али, Ивайло Иванов, Ивайло Марков, Теодор Георгиев, Иван Узунов, Франсиско Политино, Жулиан Лами, Петър Андреев, Димитър Илиев, Захар Терпугов, Назар Терпугов, Аксел Велев (втори отбор), Хуан Переа

Контролите на Локомотив:
30.06 - Славия (в Симитли)
05.07 - Арда (в Самоков)
09.07 - Локомотив София (в Самоков)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски с една тренировка след мача със Сурдулица

Левски с една тренировка след мача със Сурдулица

  • 26 юни 2025 | 19:12
  • 737
  • 1
Славия врътна хикс с шотландски бойци

Славия врътна хикс с шотландски бойци

  • 26 юни 2025 | 19:53
  • 11198
  • 16
Селекцията на Аксаково – нови и раздели

Селекцията на Аксаково – нови и раздели

  • 26 юни 2025 | 17:38
  • 938
  • 1
Левски внесе разяснение за лиценза и задълженията си

Левски внесе разяснение за лиценза и задълженията си

  • 26 юни 2025 | 17:20
  • 12579
  • 118
Христо Видинов от ЦСКА с престижно участие в тренировъчен лагер на Бенфика

Христо Видинов от ЦСКА с престижно участие в тренировъчен лагер на Бенфика

  • 26 юни 2025 | 17:12
  • 763
  • 1
Никола Попов с назначение за мач от Лига на конференциите

Никола Попов с назначение за мач от Лига на конференциите

  • 26 юни 2025 | 17:07
  • 542
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мечтата на българските баскетболни фенове е все по-близо! Везенков и всички звезди от Евролигата ще играят в София

Мечтата на българските баскетболни фенове е все по-близо! Везенков и всички звезди от Евролигата ще играят в София

  • 26 юни 2025 | 11:17
  • 19947
  • 22
Сребро за Петър Мицин на Европейското по плуване до 23 години

Сребро за Петър Мицин на Европейското по плуване до 23 години

  • 26 юни 2025 | 20:13
  • 385
  • 0
Официално: Кристиано Роналдо подписа невероятния нов договор

Официално: Кристиано Роналдо подписа невероятния нов договор

  • 26 юни 2025 | 16:17
  • 32584
  • 57
Левски внесе разяснение за лиценза и задълженията си

Левски внесе разяснение за лиценза и задълженията си

  • 26 юни 2025 | 17:20
  • 12579
  • 118
Славия врътна хикс с шотландски бойци

Славия врътна хикс с шотландски бойци

  • 26 юни 2025 | 19:53
  • 11198
  • 16
Ливърпул се похвали и с Милош Керкез

Ливърпул се похвали и с Милош Керкез

  • 26 юни 2025 | 14:16
  • 13656
  • 16