Локо (Пловдив) замина за лагер с трима нови

Локомотив (Пловдив) замина на подготвителен лагер в Боровец. До 10 юли "черно-белите" ще провеждат предсезонни занимания в Говедарци и Самоков, като за този период са предвидени и три контроли. Сред футболистите, които заминаха днес за Боровец, попаднаха трите нови попълнения Еспиноса, Кова и Политино, както и Мартин Атанасов, Мартин Русков, Николай Николаев, Лусиано Барбас, Теодор Георгиев, Захар Терпугов и Назар Терпугов. По-късно към "черно-белите" ще се присъедини и Парвиз Умарбаев.

Групата за лагера: Боян Милосавлиевич, Даниел Амбарцумян (втори отбор), Адриан Кова, Калоян Костов, Мерт Салим (втори отбор), Мартин Русков, Тодор Павлов, Николай Николаев, Пламен Петров (втори отбор), Видол Сейменски, Енцо Еспиноса, Мартин Атанасов, Лусиано Барбас, Ефе Али, Ивайло Иванов, Ивайло Марков, Теодор Георгиев, Иван Узунов, Франсиско Политино, Жулиан Лами, Петър Андреев, Димитър Илиев, Захар Терпугов, Назар Терпугов, Аксел Велев (втори отбор), Хуан Переа

Контролите на Локомотив:

30.06 - Славия (в Симитли)

05.07 - Арда (в Самоков)

09.07 - Локомотив София (в Самоков)