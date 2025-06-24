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Миньор привлече опитен голмайстор

  • 24 юни 2025 | 23:46
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Миньор привлече опитен голмайстор

Нападателят Преслав Йорданов е поредното ново попълнение на Миньор (Перник), похвалиха се от клуба. Опитният таран се присъедини към „чуковете“, а след утрешната контрола със Септември (София) ще подпише едногодишен договор.

"Това е вторият бивш национал, който пристига в Перник, след Мики Орачев. Той се раздели с Етър преди две седмици и прие офертата, отправена от Велизар Димитров. Йорданов е бивш национал на България, а освен това е играл за ЦСКА, Спартак (Плевен), Локомотив (София), Черноморец (Бургас), Пирин (Благоевград), Септември (София), Добруджа и казахстанския Ордабаси", написаха още от Миньор.

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