LCK Road to MSI е най-гледаното събитие в LoL за годината

Шампионатът, предхождащ Mid-Season Invitational турнира по League of Legends - корейския LCK Road to MSI - в момента е най-гледаното събитие по League of Legends за годината.

валификационната среща между отборите T1 и Hanwha Life Esports е достигнала до 1 965 776 зрители, а най-гледаната серия на LCK Cup, която също противопостави двата тима и събра 1 907 634 зрители, по данни на Esports Charts.