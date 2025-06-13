Ето кога са мачовете между Левски, ЦСКА и Лудогорец, дербито на Пловдив и другите по-интересни срещи

Днес бе изтеглен жребият в efbet Лига за сезон 2025/2026. Това се случи дигитално в рамките на две-три секунди.
Жребият отреди Левски да е домакин на ЦСКА в 15-ия кръг, а кръг по-рано на "Лаута" ще се играе дербито на Пловдив.
Шампионът Лудогорец пък ще гостува през есента и на "сини", и на "червени". Това ще се случи съответно в девети и единадесети кръг.
Ето кога ще се играят част от по-интересните двубои през есента:
Първи кръг:
Трети кръг:
Левски - Славия
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА
Шести кръг:
Ботев Пд - Левски
ЦСКА - ЦСКА 1948
Седми кръг:
Левски - ЦСКА 1948
Славия - ЦСКА
Осми кръг:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец
Локомотив (София) - Левски
Девети кръг:
Левски - Лудогорец
Десети кръг:
Локо Пд - Левски
Локо Сф - ЦСКА
11 кръг:
Славия - Локо Сф
ЦСКА - Лудогорец
12 кръг:
Черно море - Левски
13 кръг:
ЦСКА 1948 - Лудогорец
14 кръг:
Арда - Левски
Черно море - Лудогорец
Локо Пд - Ботев Пд
15 кръг:
Левски - ЦСКА
16 кръг:
ЦСКА - Ботев Пд
17 кръг:
Спартак (Варна) - ЦСКА
18 кръг:
Арда - Черно море
ЦСКА - Локо Пд
Славия - Левски
19 кръг:
Черно море - ЦСКА
Спартак (Варна) - Левски