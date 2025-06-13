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Ето кога са мачовете между Левски, ЦСКА и Лудогорец, дербито на Пловдив и другите по-интересни срещи

  • 13 юни 2025 | 20:15
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Днес бе изтеглен жребият в efbet Лига за сезон 2025/2026. Това се случи дигитално в рамките на две-три секунди.

Жребият отреди Левски да е домакин на ЦСКА в 15-ия кръг, а кръг по-рано на "Лаута" ще се играе дербито на Пловдив.

Шампионът Лудогорец пък ще гостува през есента и на "сини", и на "червени". Това ще се случи съответно в девети и единадесети кръг.

Ето кога ще се играят част от по-интересните двубои през есента:

Първи кръг:

Ботев (Пловдив) - ЦСКА

Трети кръг:

Левски - Славия
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Шести кръг:

Ботев Пд - Левски
ЦСКА - ЦСКА 1948

Седми кръг:

Левски - ЦСКА 1948
Славия - ЦСКА

Осми кръг:

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец
Локомотив (София) - Левски

Девети кръг:

Левски - Лудогорец

Десети кръг:

Локо Пд - Левски
Локо Сф - ЦСКА

11 кръг:

Славия - Локо Сф
ЦСКА - Лудогорец

12 кръг:

Черно море - Левски

13 кръг:

ЦСКА 1948 - Лудогорец

14 кръг:

Арда - Левски
Черно море - Лудогорец
Локо Пд - Ботев Пд

15 кръг:

Левски - ЦСКА

16 кръг:

ЦСКА - Ботев Пд

17 кръг:

Спартак (Варна) - ЦСКА

18 кръг:

Арда - Черно море
ЦСКА - Локо Пд
Славия - Левски

19 кръг:

Черно море - ЦСКА
Спартак (Варна) - Левски

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