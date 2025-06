Пилот на Кадилак: От Ферари ни се подиграха в квалификацията

The 2026 FIA World Endurance Championship calendar has been unveiled.



🇶🇦 #Qatar1812Km - 28 March

🇮🇹 #6HImola - 19 April

🇧🇪 #6HSpa - 9 May

🇫🇷 #LeMans24 - 13/14 June

🇧🇷 #6HSaoPaulo - 12 July

🇺🇸 #6HCota- 6 September

🇯🇵 #6HFuji - 27 September

🇧🇭 #8HBahrain - 7 November#WEC pic.twitter.com/mWCL8pnrt1