Монтана обяви раздяла с трима, 16 играчи остават на "Огоста"

Новият член на efbet Лига Монтана обяви, че се разделя с трима футболисти. Това са Уилфред Коуакоу, Стивън Кирилов и Кристиян Тасков. В същото време стана ясно, че в отбора остават 16 от играчите, с които монтанци спечелиха промоция за елита.

Монтана уреди лагер

Ето какво написаха от клуба:

ПФК Монтана с гордост обявява, че следващия сезон редом до емблемата ни ще продължат да играят:

Васил Симеонов, Юлиян Бесков, Костадин Илиев, Никола Борисов, Мартин Михайлов, Антон Тунгаров, Александър Тодоров, Стефан Каменов, Петър Атанасов, Радослав Славчев, Владислав Цеков, Иван Коконов, Виктор Добрев, Борислав Вакадинов, Димитър Буров и Денис Динев.

Благодарим им за доверието и професионализма! Заедно ще градим следващата глава от нашата история.

В същото време се разделяме с Уилфред Коуакоу, Стивън Кирилов и Кристиян Тасков. Благодарим им за труда, битките и отговорността.

Пожелаваме им успех по новия път!".