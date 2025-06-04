Румен Николов е „снайперист“ номер едно на Североизток (всички голмайстори – сезон 2024-2025)

Румен Николов е най-резултатния футболист през току що завършилия сезон на Североизточна Трета лига. 21 гола вкара опитния нападател. През първата половина на първенството реализира 10 пъти за едноименния тим на Аксаково. С един повече вкара за Волов-Шумен 2007 през тази пролет. Най-сериозния му конкурент за приза през кампанията беше Владислав Мирчев, допринесъл с 15-те си гола за първото място на Септември (Тервел). Призовата тройка допълва Бисер Георгиев с 13 попадения – 6 за едноименния тим на Кубрат, отказал се от участие след първата половина на сезона и 7 за Доростол (Силистра) през пролетта.

Североизточна Трета лига – голмайстори – сезон 2024-2025

21 – РУМЕН НИКОЛОВ – по 10 гола за Аксаково и 11 гола за Волов-Шумен 2007;

15 – Владислав Мирчев – Септември (Тервел);

13 – Бисер Георгиев – по 6 гола за Кубрат и 7 гола за Доростол (Силистра);

12 –Хакан Шюкрю – Бенковски (Исперих);

11 – Тихомир Кънев – Черноломец (Попово), Димитър Игнатовски – Волов-Шумен 2007, Алекс Наков – по 6 гола за Черноморец (Балчик) и 5 гола за Волов-Шумен 2007;

10 – Кристиан Пешков – Септември (Тервел), Толга Мюрвет – Черноморец (Балчик), Мартин Станчев, Петър Люцканов – Лудогорец III (Разград), Ивелин Василев – Бенковски (Исперих), Петко Цанков – по 4 гола за Доростол (Силистра) и 6 гола за Аксаково;

9 – Димитър Михалев – Септември (Тервел), Беадир Беадиров – Черноломец (Попово), Цветан Илиев – Волов-Шумен 2007;

8 – Ивайло Лазаров – Септември (Тервел), Златин Боянов – Волов-Шумен 2007, Георги Йорданов Георгиев – Устрем (Дончево), Мартин Янакиев – по 3 гола за Спартак II (Варна) и 5 гола за Черноморец (Балчик);

7 – Никола Владев – Черноморец (Балчик), Георги Пенев, Кристиян Николаев – Лудогорец III (Разград), Александър Янчев, Александър Александров, Даниел Халачев – Спартак II (Варна), Любомир Михалев – Аксаково, Марин Петков – Бенковски (Исперих), Даниел Недков Димов, Симеон Митев – Рилци (Добрич), Никола Тотев – Фратрия II (Варна), Преслав Пасев – по 4 гола за Септември (Тервел) и 3 гола за Аксаково, Баръш Николаев – по 5 гола за Черноморец (Балчик) и 2 гола за Черноломец (Попово);

6 – Радослав Ковачев – Волов-Шумен 2007, Кристиян Евдокиев Иванов, Кристиан Михайлов – Черно море II (Варна), Калин Георгиев – Бенковски (Исперих), Гюрсел Осман – Рилци (Добрич), Денислав Хасанов – Фратрия II (Варна);

5 – Георги Маринов Георгиев – Септември (Тервел), Клейтън Тиесън, Гаел Бенедикшън Нсомби, Мехмед Сабри, Дани Братоев – Черноломец (Попово), Мирослав Начев – Черноморец (Балчик), Георги Драганов Димитров – Доростол (Силистра), Дейвид Венциславов – Устрем (Дончево), Даниел Христов – Светкавица (Търговище), Сонер Хюсеин – по 1 гол за Доростол (Силистра) и по 4 гола за Ботев (Нови пазар);

4 – Мартин Ковачев, Радостин Стоилов – Черноломец (Попово), Христиан Атанасов, Александър Ангелов, Йоан Йорданов, Елисей Съров – Лудогорец III (Разград), Петър Маринов, Тони Михайлов, Пламен Аршев – Черно море II (Варна), Любослав Маринов – Спартак II (Варна), Айхан Ведат – Бенковски (Исперих), Виктор Христов, Калоян Кръстев – Устрем (Дончево), Михаил Михайлов, Стелиян Цеков, Диан Минчев – Рилци (Добрич), Мухамед Исмаилов – Светкавица (Търговище);

3 – Николай Иванов, Станислав Иванов – Септември (Тервел), Диян Димитров, Александър Недев – Черноломец (Попово), Жечко Йорданов – Волов-Шумен 2007, Александър Йорданов – Черноморец (Балчик), Янко Ажлани, Наско Янев, Никола Георгиев, Светлин Кралев – Лудогорец III (Разград), Димитър Заимов – Черно море II (Варна), Николай Енчев, Виктор Игнатов – Спартак II (Варна), Слави Сталев, Димитър Симеонов – Аксаково, Радослав Великов, Николай Николаев – Доростол (Силистра), Диян Димов – Бенковски (Исперих), Иван Цачев, Пламен Шестаков – Устрем (Дончево), Момчил Стоянов, Ивайло Иванов, Радослав Стефанов, Йордан Йорданов – Светкавица (Търговище), Христо Александров, Николай Банов – Ботев (Нови пазар), Божил Николов – Кубрат;

2 – Генади Луго, Танер Юсню – Септември (Тервел), Ясен Василев, Озан Ремзи – Черноломец (Попово), Христо Станчев, Евгени Стоянов, Иван Цонев – Волов-Шумен 2007, Теодор Тотев, Иван Томов – Черноморец (Балчик), Петър Кирев, Светлин Кралев – Лудогорец III (Разград), Берк Бейхан, Димитър Ковачев, Борис Стойков, Николай Костадинов, Димитър Павлу – Черно море II (Варна), Данийл Затонов, Иван Алексиев – Спартак II (Варна), Николай Красимиров Илиев, Калоян Цветков, Димитър Василев, Десислав Дяков, Иван Марков, Светослав Николов – Аксаково, Веселин Николаев, Георги Иванов – Доростол (Силистра), Ерен Рубил, Сонер Кязим, Серги Кешкерян – Бенковски (Исперих), Пресиян Алексиев – Устрем (Дончево), Диян Иванов, Мартин Кирилов, Младен Димитров – Рилци (Добрич), Румен Русков – Светкавица (Търговище), Митко Митков, Николай Пантев, Янаки Смирнов, Дмитро Жимчук – Ботев (Нови пазар), Никола Радушев, Платон Бакуревич, Лъчезар Войков – Фратрия II (Варна), Андрий Куницин – по 1 гол за Фратрия II (Варна) и 1 гол за Черноморец (Балчик);

1 – два гола за Доростол, Умут Руфи, Олександр Филончук, Тодор Кулев, Николай Василев, Артур Аветисян, Петър Георгиев – Септември (Тервел), Дани Бонев, Светослав Славчев, Васил Марков, Явор Тодоров, Давид Георгиев – Черноломец (Попово), Йордан Милков, Хасан Хасанов, Денис Кадир, Симеон Савов, Боян Димов – Волов-Шумен 2007, Мартин Петков, Вилиян Денчев, Йордан Радев – Черноморец (Балчик), Ерен Юсеин, Константин Димитров, Исмет Хасан, Румен Павлов, Филип Гигов – Лудогорец III (Разград), Христодар Христов, Даниел Райчев – Черно море II (Варна), Николай Василев, Цветослав Маринов, Кристиян Курбанов, Веселин Митков, Стефан Стефанов, Стефан Стоянов – Спартак II (Варна), Дамян Петров, Йордан Атанасов, Михаил Паскалев – Аксаково, Иван Великов, Севдалин Стайков, Костадин Хараламбиев Иванов – Доростол, (Силистра), Филип Хорват, Стефан Димов, Никола Николов, Драгомир Радев, Лъчезар Йорданов – Бенковски (Исперих), Николай Илиев, Дони Дончев – Устрем (Дончево), Георги Иванов Димитров, Диян Недков Димов, Виолин Филев, Самуил Стоянов – Рилци (Добрич), Янко Асенов, Младен Младенов, Джефер Джефер, Серкан Мехмедов– Светкавица (Търговище), Преслав Жеков, Аян Ирфан, Антониян Харалампиев, Йордан Иванов, Александър Трендафилов, Банко Банков – Ботев (Нови пазар), Михаил Гащук, Андрей Лисак, Максим Маринов, Тодор Николов, Васил Стойков, Росен Закарян, Преслав Петков, Дейвид Курт, Иван Павлов – Фратрия II (Варна), Габриел Илиев, Иван Димитров – Кубрат.

Забележка : Не е известно кой е вкарал два от головете за Доростол (Силистра).

Североизточна Трета лига – автоголове – сезон 2024-2025

1 – Ясен Василев – Черноломец Попово (срещу Устрем Дончево)

1 – Денис Кадир – Волов-Шумен 2007 (срещу Черноломец Попово)

1 – Христодар Христов – Черно море II (срещу Ботев Нови пазар)

1 – Денислав Станиславов Стойчев – Черно море II (срещу Устрем Дончево)

1 – ? – Спартак II Варна (срещу Волов-Шумен 2007)

1 – Слави Сталев – Аксаково (срещу Лудогорец III Разград);

1 – ? – Доростол (срещу Спартак II Варна)

1 – Славомир Събков – Устрем Дончево (срещу Черно море II Варна)

1 – Младен Димитров – Рилци Добрич (срещу Спартак II Варна)

1 – Момчил Стоянов – Светкавица Търговище (срещу Септември Тервел);

1 – Ивайло Иванов – Светкавица Търговище (срещу Черноморец Балчик);

1 – Александър Трендафилов – Ботев Нови пазар (срещу Септември Тервел)

1 – Преслав Жеков – Ботев Нови пазар (срещу Светкавица Търговище)

1 – ? – Фратрия II (срещу Септември Тервел)

1 – ? – Фратрия II (срещу Волов-Шумен 2007)

1 – Кристиян Якимов – Кубрат (срещу Рилци Добрич)

1 – ? – Кубрат (срещу Септември Тервел)