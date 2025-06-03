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  3. Резултати и голмайстори от 29-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 29-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 3 юни 2025 | 17:59
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Лудогорец победи с 3:0 Локо (Пловдив) и стана шампион на Елитната група до 15 години. Левски постина успех над Спартак (Варна), но остана втори, а въпреки победата си над Славия, Академик остана с бронзовите медали.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Лудогорец - Локомотив (Пловдив)  3:0
1:0 Александър Александров (15')
2:0 Ахмед Манаф (52')
3:0 Ангел Божков (73') аг

Левски - Спартак (Варна)  2:0
1:0 Кристиан Шиячки (55')
2:0 Красен Крумов (59')

Академик (Пловдив) - Славия 2:0
1:0 Максим Палиев (35')
2:0 Тихомир Язов (68')

Етър - Септември  4:3
1:0 Антонио Великов (35')
2:0 Петър Петров (40')
3:0 Петър Петров (47')
3:1  Денислав Андонов (56')
3:2 Александър Сираков (62')
4:2 Михаил Карашлийски (67')
4:3 Борис Гогов (73')

ЦСКА - Добруджа 3:0 
1:0 Марк Илков (29')
2:0 Борис Маслинков (43')
3:0 Теодор Лазаров (67')

Берое - Ботев (Пловдив)  0:2
0:1 Даниел Тосев (18')
0:2 Даниел Тосев (60')

Черно море - Дунав 2:3
1:0 Тодор Колев (2')
1:1 Владин Симеонов (34')
1:2 Баръш Рами (46')
2:2 Явор Маринов (50')
2:3 Павел Костадинов (76')

Национал - Звезденбург 3:3
1:0 Владимир Язиков (8')
1:1 Максим Киряков (39')
2:1 Павел Янков (49')
2:2 Иво Костов (51')
2:3 Илиян Илиев (55')
3:3 Даниел Иванов (80')

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