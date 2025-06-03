Резултати и голмайстори от 29-ия кръг на Елитната група до 15 години

Лудогорец победи с 3:0 Локо (Пловдив) и стана шампион на Елитната група до 15 години. Левски постина успех над Спартак (Варна), но остана втори, а въпреки победата си над Славия, Академик остана с бронзовите медали.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 3:0

1:0 Александър Александров (15')

2:0 Ахмед Манаф (52')

3:0 Ангел Божков (73') аг



Левски - Спартак (Варна) 2:0

1:0 Кристиан Шиячки (55')

2:0 Красен Крумов (59')

Академик (Пловдив) - Славия 2:0

1:0 Максим Палиев (35')

2:0 Тихомир Язов (68')

Етър - Септември 4:3

1:0 Антонио Великов (35')

2:0 Петър Петров (40')

3:0 Петър Петров (47')

3:1 Денислав Андонов (56')

3:2 Александър Сираков (62')

4:2 Михаил Карашлийски (67')

4:3 Борис Гогов (73')

ЦСКА - Добруджа 3:0

1:0 Марк Илков (29')

2:0 Борис Маслинков (43')

3:0 Теодор Лазаров (67')

Берое - Ботев (Пловдив) 0:2

0:1 Даниел Тосев (18')

0:2 Даниел Тосев (60')

Черно море - Дунав 2:3

1:0 Тодор Колев (2')

1:1 Владин Симеонов (34')

1:2 Баръш Рами (46')

2:2 Явор Маринов (50')

2:3 Павел Костадинов (76')

Национал - Звезденбург 3:3

1:0 Владимир Язиков (8')

1:1 Максим Киряков (39')

2:1 Павел Янков (49')

2:2 Иво Костов (51')

2:3 Илиян Илиев (55')

3:3 Даниел Иванов (80')