Резултати и голмайстори от 29-ия кръг на Елитната група до 15 години

Лудогорец победи с 3:0 Локо (Пловдив) и стана шампион на Елитната група до 15 години. Левски постина успех над Спартак (Варна), но остана втори, а въпреки победата си над Славия, Академик остана с бронзовите медали.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 3:0
1:0 Александър Александров (15')
2:0 Ахмед Манаф (52')
3:0 Ангел Божков (73') аг
Левски - Спартак (Варна) 2:0
1:0 Кристиан Шиячки (55')
2:0 Красен Крумов (59')
Академик (Пловдив) - Славия 2:0
1:0 Максим Палиев (35')
2:0 Тихомир Язов (68')
Етър - Септември 4:3
1:0 Антонио Великов (35')
2:0 Петър Петров (40')
3:0 Петър Петров (47')
3:1 Денислав Андонов (56')
3:2 Александър Сираков (62')
4:2 Михаил Карашлийски (67')
4:3 Борис Гогов (73')
ЦСКА - Добруджа 3:0
1:0 Марк Илков (29')
2:0 Борис Маслинков (43')
3:0 Теодор Лазаров (67')
Берое - Ботев (Пловдив) 0:2
0:1 Даниел Тосев (18')
0:2 Даниел Тосев (60')
Черно море - Дунав 2:3
1:0 Тодор Колев (2')
1:1 Владин Симеонов (34')
1:2 Баръш Рами (46')
2:2 Явор Маринов (50')
2:3 Павел Костадинов (76')
Национал - Звезденбург 3:3
1:0 Владимир Язиков (8')
1:1 Максим Киряков (39')
2:1 Павел Янков (49')
2:2 Иво Костов (51')
2:3 Илиян Илиев (55')
3:3 Даниел Иванов (80')