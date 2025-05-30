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Благо Георгиев отсече за финала в ШЛ: Не ме интересува

  • 30 май 2025 | 15:11
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Благо Георгиев отсече за финала в ШЛ: Не ме интересува

Бившият национал Благой Георгиев изрази кратко мнение относно тазгодишния финал в Шампионска лига. Двубоят между Пари Сен Жермен и Интер ще се играе тази събота на "Алианц Арена" в Мюнхен.

Финансистът Кирил Евтимов публикува видео в социалните мрежи, в което пита Благо кой отбор ще подкрепи на финала, при положение, че любимия му Реал Мадрид отпадна от надпреварата. "Не ме интересува", категорично отсече юношата на Славия, с което даде да се разбере за отношението му към чакания с огромен интерес двубой.

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