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  3. Резултати и голмайстори от 27-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 27-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 21 май 2025 | 11:34
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Минимални победи на лидерите в 27-ия кръг на Елитната група до 15 години. Академик (Пловдив) спечели гостуването си на Етър, Лудогорец се справи със Славия, докато Левски измъкна победата над Септември.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Лудогорец - Славия 1:0
1:0 Даниел Тодоров (55')

Локомотив (Пловдив) - Спартак (Варна) 3:0
1:0 Николай Неделчев (28') д
2:0 Дмитрий Хорозов (40')
3:0 Мустафа Алиев (61')

Левски - Септември 1:0
1:0 Денислав Костов (74') д

Етър - Академик (Пловдив) 0:1
0:1 Кристиян Митрушев (37')

Втора осмица:

ЦСКА - Звезденбург 3:0 /служебно/

Черно море - Ботев (Пловдив) 3:2
0:1  Димитър Драгнев (11')
1:1 Рафи Рафиев (50')
1:2 Станислав Донев (64')
2:2 Никола Петров (78')
3:2 Манол Тодоров (80')

Берое - Национал 1:6
1:0 Стефан Георгиев (17')
1:1 Павел Янков (20')
1:2 Златомир Цеков (32')
1:3 Павел Янков (36')
1:4 Боян Цеков (51')
1:5 Венцислав Наков (75')
1:6 Златомир Цеков (76')

Добруджа - Дунав 2:1
1:0 Димитър Хинев (42')
1:1 Марио Аспарухов (44')
2:1 Александър Мартинов (56')

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