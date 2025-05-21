Резултати и голмайстори от 27-ия кръг на Елитната група до 15 години

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Минимални победи на лидерите в 27-ия кръг на Елитната група до 15 години. Академик (Пловдив) спечели гостуването си на Етър, Лудогорец се справи със Славия, докато Левски измъкна победата над Септември. Ето всички резултати: Първа осмица: Лудогорец - Славия 1:0

1:0 Даниел Тодоров (55') Локомотив (Пловдив) - Спартак (Варна) 3:0

1:0 Николай Неделчев (28') д

2:0 Дмитрий Хорозов (40')

3:0 Мустафа Алиев (61') Левски - Септември 1:0

1:0 Денислав Костов (74') д Етър - Академик (Пловдив) 0:1

0:1 Кристиян Митрушев (37') Втора осмица: ЦСКА - Звезденбург 3:0 /служебно/ Черно море - Ботев (Пловдив) 3:2

0:1 Димитър Драгнев (11')

1:1 Рафи Рафиев (50')

1:2 Станислав Донев (64')

2:2 Никола Петров (78')

3:2 Манол Тодоров (80') Берое - Национал 1:6

1:0 Стефан Георгиев (17')

1:1 Павел Янков (20')

1:2 Златомир Цеков (32')

1:3 Павел Янков (36')

1:4 Боян Цеков (51')

1:5 Венцислав Наков (75')

1:6 Златомир Цеков (76') Добруджа - Дунав 2:1

1:0 Димитър Хинев (42')

1:1 Марио Аспарухов (44')

2:1 Александър Мартинов (56') Следвай ни: