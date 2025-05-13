Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 15 години

0









Копирано



Големи дербита в 26-ия кръг на Елитната група до 15 години. Левски победи Академик в Пловдив, Септември и Лудогорец не се победиха, Славия се справи с Локо (Пловдив), докато Етър постигна успех на Спартак (Варна). Ето всички резултати: Първа осмица: Септември - Лудогорец 1:1

0:1 Даниел Тодоров (42')

1:1 Александър Сираков (80') Академик (Пловдив) - Левски 1:2

0:1 Йоан Немчев (44')

1:1 Антоан Добрев (51')

1:2 Кристиан Шиячки (56') Славия - Локомотив (Пловдив) 3:2

1:0 Иван Митов (2')

2:0 Иван Митов (10')

2:1 Дмитрий Хорозов (42')

2:2 Дмитрий Хорозов (62')

3:2 Иван Митов (66') Спартак (Варна) - Етър 0:3

0:1 Петър Петров (8')

0:2 Петър Петров (51')

0:3 Николай Радков (62') Втора осмица: Национал - Черно море 5:1

1:0 Боян Цеков (8')

2:0 Павел Янков (15')

2:1 Руслан Стоянов (29')

3:1 Боян Цеков (34')

4:1 Боян Цеков (42')

5:1 Боян Цеков (77') Ботев (Пловдив) - ЦСКА 2:1

0:1 Марк Илков (20')

1:1 Владимир Николов (23')

2:1 Владимир Николов (49') Дунав - Берое 2:0

1:0 Денис Тодоров (8')

2:0 Владин Симеонов (24') Звезденбург - Добруджа 1:0

1:0 Станимир Станев (83') Следвай ни: