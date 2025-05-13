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  3. Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 13 май 2025 | 18:11
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Големи дербита в 26-ия кръг на Елитната група до 15 години. Левски победи Академик в Пловдив, Септември и Лудогорец не се победиха, Славия се справи с Локо (Пловдив), докато Етър постигна успех на Спартак (Варна).

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Септември - Лудогорец 1:1
0:1 Даниел Тодоров (42')
1:1 Александър Сираков (80')

Академик (Пловдив) - Левски 1:2
0:1 Йоан Немчев (44')
1:1 Антоан Добрев (51')
1:2 Кристиан Шиячки (56')

Славия - Локомотив (Пловдив) 3:2
1:0 Иван Митов (2')
2:0 Иван Митов (10')
2:1 Дмитрий Хорозов (42')
2:2 Дмитрий Хорозов (62')
3:2 Иван Митов (66')

Спартак (Варна) - Етър 0:3
0:1 Петър Петров (8')
0:2 Петър Петров (51')
0:3 Николай Радков (62')

Втора осмица:

Национал - Черно море 5:1
1:0 Боян Цеков (8')
2:0 Павел Янков (15')
2:1 Руслан Стоянов (29')
3:1 Боян Цеков (34')
4:1 Боян Цеков (42')
5:1 Боян Цеков (77')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА 2:1
0:1 Марк Илков (20')
1:1 Владимир Николов (23')
2:1 Владимир Николов (49')

Дунав - Берое 2:0
1:0 Денис Тодоров (8')
2:0 Владин Симеонов (24')

Звезденбург - Добруджа 1:0
1:0 Станимир Станев (83')

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