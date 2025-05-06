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Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 6 май 2025 | 20:01
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През уикенда се изиграха всички срещи от 25-ия кръг на Елитната група до 17 години. Левски победи ЦСКА в дербито, Септември се справи с Ботев, Национал постигна успех над ЦСКА 1948, докато Лудогорец измъкна точките срещу Локомотив.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 0:1
0:1 Мартин Николов (28')

Ботев (Пловдив) - Септември 1:3
0:1 Димитър Челебиев (19'
0:2 Борислав Стоичков (21')
0:3 Никола Генчев (55')
1:3 Самуил Цонов (89')

Левски - ЦСКА 2:1
0:1 Валентино Върбанов (25’)
1:1 Радостин Стоилов (30')д
2:1 Сашо Грънчаров (85’)

Национал - ЦСКА 1948 2:0
1:0 Георги Манолов (5')
2:0 Стефан Крумов (45'+1)

Втора осмица:

Славия - Етър 3:0
1:0 Никола Миленков (16')
2:0 Димитър Генов (63')
3:0 Константин Панов (79')

Пловдив 2015 - Пирин 3:2
1:0 Теодор Колев (25')
1:1 Андреа Николов (74')
2:1 Даниел Минев (75')
2:2 Никола Стоянов (78')
3:2 Никола Панайотов (88')

Хебър - Фратрия 1:2
0:1 Иван Павлов (6')
1:1 Атанас Георгиев (35')
1:2 Стефан Стефанов (49')

Берое - Черно море 0:1
0:1 Светослав Мерсинков (90'+2)

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