Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Елитната група до 17 години

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През уикенда се изиграха всички срещи от 25-ия кръг на Елитната група до 17 години. Левски победи ЦСКА в дербито, Септември се справи с Ботев, Национал постигна успех над ЦСКА 1948, докато Лудогорец измъкна точките срещу Локомотив. Ето всички резултати: Първа осмица: Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 0:1

0:1 Мартин Николов (28') Ботев (Пловдив) - Септември 1:3

0:1 Димитър Челебиев (19'

0:2 Борислав Стоичков (21')

0:3 Никола Генчев (55')

1:3 Самуил Цонов (89') Левски - ЦСКА 2:1

0:1 Валентино Върбанов (25’)

1:1 Радостин Стоилов (30')д

2:1 Сашо Грънчаров (85’) Национал - ЦСКА 1948 2:0

1:0 Георги Манолов (5')

2:0 Стефан Крумов (45'+1) Втора осмица: Славия - Етър 3:0

1:0 Никола Миленков (16')

2:0 Димитър Генов (63')

3:0 Константин Панов (79') Пловдив 2015 - Пирин 3:2

1:0 Теодор Колев (25')

1:1 Андреа Николов (74')

2:1 Даниел Минев (75')

2:2 Никола Стоянов (78')

3:2 Никола Панайотов (88') Хебър - Фратрия 1:2

0:1 Иван Павлов (6')

1:1 Атанас Георгиев (35')

1:2 Стефан Стефанов (49') Берое - Черно море 0:1

0:1 Светослав Мерсинков (90'+2) Следвай ни: