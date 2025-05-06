Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Елитната група до 16 години

Лидерите в класирането спечелиха своите срещи в 25-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец се наложи над Ботев (Пловдив) с 3:1, Септември спечели срещу ЦСКА отново с 3:1, Национал победи с 3:2 Левски, докато Славия се справи с Локомотив (Пловдив).
Ето всички резултати:
Първа осмица:
ЦСКА - Септември 1:3
0:1 Виктор Добрев (23')
0:2 Виктор Добрев (27')
0:3 Димитър Маринов (41')
1:3 Любомир Праматаров (44')
Национал - Левски 3:2
1:0 Мартин Станчев (8')
1:1 Християн Георгиев (44')
1:2 Християн Георгиев (56')
2:2 Калоян Симеонов (62')
3:2 Калоян Симеонов (76')
Лудогорец - Ботев (Пловдив) 3:1
1:0 Преслав Стойков (5')
2:0 Веселин Атанасов (31')
2:1 Петър Байраков (41')
3:1 Петър Клявков (90')
Славия - Локомотив (Пловдив) 3:0
1:0 Юлиян Стоянов (61')
2:0 Николай Петров (71')
3:0 Даниел Русев (72')
Звезденбург - Етър 2:1
0:1 Самуил Валериев (39')
1:1 Ахмед Ахмед (45'+1)
2:1 Максим Киряков (66')
Хебър - Спартак (Плевен) 1:3
0:1 Николай Петров (37')
1:1 Ивайло Шуманов (63')
1:2 Мартин Александров (85')
1:3 Валери Рангелов (87')
Пловдив 2015 - Арда 0:5
0:1 Беркай Осман (40')
0:2 Хюсеин Хюсеин (55')
0:3 Радослав Коев (60')
0:4 Божидар Костадинов (82')
0:5 Божидар Костадинов (87')