Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Елитната група до 16 години

Лидерите в класирането спечелиха своите срещи в 25-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец се наложи над Ботев (Пловдив) с 3:1, Септември спечели срещу ЦСКА отново с 3:1, Национал победи с 3:2 Левски, докато Славия се справи с Локомотив (Пловдив).

Ето всички резултати:

Първа осмица:

ЦСКА - Септември 1:3

0:1 Виктор Добрев (23')

0:2 Виктор Добрев (27')

0:3 Димитър Маринов (41')

1:3 Любомир Праматаров (44')

Национал - Левски 3:2

1:0 Мартин Станчев (8')

1:1 Християн Георгиев (44')

1:2 Християн Георгиев (56')

2:2 Калоян Симеонов (62')

3:2 Калоян Симеонов (76')

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 3:1

1:0 Преслав Стойков (5')

2:0 Веселин Атанасов (31')

2:1 Петър Байраков (41')

3:1 Петър Клявков (90')

Славия - Локомотив (Пловдив) 3:0

1:0 Юлиян Стоянов (61')

2:0 Николай Петров (71')

3:0 Даниел Русев (72')

Звезденбург - Етър 2:1

0:1 Самуил Валериев (39')

1:1 Ахмед Ахмед (45'+1)

2:1 Максим Киряков (66')

Хебър - Спартак (Плевен) 1:3

0:1 Николай Петров (37')

1:1 Ивайло Шуманов (63')

1:2 Мартин Александров (85')

1:3 Валери Рангелов (87')

Пловдив 2015 - Арда 0:5

0:1 Беркай Осман (40')

0:2 Хюсеин Хюсеин (55')

0:3 Радослав Коев (60')

0:4 Божидар Костадинов (82')

0:5 Божидар Костадинов (87')