Резултати и голмайстори от 25-ия кръг на Елитната група до 15 години

През изминалият уикенд се изигра 25-ия кръг в Елитната група до 15 години. В дербито Академик (Пловдив) победи Лудогорец с 3:1, Левски спечели гостуването си на Етър с 3:0, Септември излъга Локо (Пловдив), докато Славия взе успеха над Спартак във Варна.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Лудогорец - Академик (Пловдив) 1:3
0:1 Виктор Танчев (26')
0:2 Илия Антонов (68') д
0:3 Благовест Мичев (69')
1:3 Николай Андреев (76') аг
Спартак (Варна) - Славия 1:2
0:1 Калоян Калчев (14')
1:1 Антонио Борисов (29')
1:2 Иван Митов (39')
Етър - Левски 0:3
0:1 Александър Николов (5')
0:2 Мартин Реджебов (21')
0:3 Кристиан Шиячки (65')
Локомотив (Пловдив) - Септември 0:1
0:1 Борис Гогов (76')
Втора осмица:
Добруджа - Ботев (Пловдив) 3:0
1:0 Станислав Николов (7')
2:0 Мартинес Петков (34')
3:0 Мартинес Петков (40')
ЦСКА - Национал 0:2
0:1 Павел Янков (65')
0:2 Венцислав Наков (79')
Берое - Черно море 0:1
0:1 Руслан Стоянов (63')
Дунав - Звезденбург - 14:00 ч. - 07.05.2025 г.