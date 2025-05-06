Резултати и голмайстори от 25-ия кръг на Елитната група до 15 години

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През изминалият уикенд се изигра 25-ия кръг в Елитната група до 15 години. В дербито Академик (Пловдив) победи Лудогорец с 3:1, Левски спечели гостуването си на Етър с 3:0, Септември излъга Локо (Пловдив), докато Славия взе успеха над Спартак във Варна. Ето всички резултати: Първа осмица: Лудогорец - Академик (Пловдив) 1:3

0:1 Виктор Танчев (26')

0:2 Илия Антонов (68') д

0:3 Благовест Мичев (69')

1:3 Николай Андреев (76') аг Спартак (Варна) - Славия 1:2

0:1 Калоян Калчев (14')

1:1 Антонио Борисов (29')

1:2 Иван Митов (39') Етър - Левски 0:3

0:1 Александър Николов (5')

0:2 Мартин Реджебов (21')

0:3 Кристиан Шиячки (65') Локомотив (Пловдив) - Септември 0:1

0:1 Борис Гогов (76') Втора осмица: Добруджа - Ботев (Пловдив) 3:0

1:0 Станислав Николов (7')

2:0 Мартинес Петков (34')

3:0 Мартинес Петков (40') ЦСКА - Национал 0:2

0:1 Павел Янков (65')

0:2 Венцислав Наков (79') Берое - Черно море 0:1

0:1 Руслан Стоянов (63') Дунав - Звезденбург - 14:00 ч. - 07.05.2025 г. Следвай ни: