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  3. Резултати и голмайстори от 25-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 25-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 6 май 2025 | 15:39
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През изминалият уикенд се изигра 25-ия кръг в Елитната група до 15 години. В дербито Академик (Пловдив) победи Лудогорец с 3:1, Левски спечели гостуването си на Етър с 3:0, Септември излъга Локо (Пловдив), докато Славия взе успеха над Спартак във Варна.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Лудогорец - Академик (Пловдив) 1:3
0:1 Виктор Танчев (26')
0:2 Илия Антонов (68') д
0:3 Благовест Мичев (69')
1:3 Николай Андреев (76') аг

Спартак (Варна) - Славия 1:2 
0:1 Калоян Калчев (14')
1:1 Антонио Борисов (29')
1:2 Иван Митов (39')

Етър - Левски 0:3 
0:1 Александър Николов  (5')
0:2 Мартин Реджебов (21')
0:3 Кристиан Шиячки (65')

Локомотив (Пловдив) - Септември 0:1
0:1 Борис Гогов (76')

Втора осмица:

Добруджа - Ботев (Пловдив) 3:0
1:0 Станислав Николов (7')
2:0 Мартинес Петков (34')
3:0 Мартинес Петков (40')

ЦСКА - Национал 0:2
0:1 Павел Янков (65')
0:2 Венцислав Наков (79') 

Берое - Черно море 0:1
0:1 Руслан Стоянов (63')

Дунав - Звезденбург - 14:00 ч. - 07.05.2025 г.

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