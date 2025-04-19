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  3. Кметът на Кюстендил изненада отборите от областните групи за Великден

Кметът на Кюстендил изненада отборите от областните групи за Великден

  • 19 апр 2025 | 13:09
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Кметът на Кюстендил изненада отборите от областните групи за Великден

Отборите, играещи в Областна футболна група Кюстендил, получиха седалки, брандирани с името на отбора, за секторите „гости“ и „домакин“.

Кметът на Община Кюстендил инженер Огнян Атанасов направи великденския подарък с пожеланието за много спортни успехи по футболните терени.

Нови седалки получиха представители на отборите ФК „Сибир“, ФК „Струмска слава-Търновлаг“, ФК „Спортист“, ФК „Копие“, ФК „Струма-Нов Чифлик“, ФК „Осоговец“, ФК "Славия Граница-2024",ФК”Сините извори” и ФК „Осогово Багренци“ .

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