Кметът на Кюстендил изненада отборите от областните групи за Великден

Отборите, играещи в Областна футболна група Кюстендил, получиха седалки, брандирани с името на отбора, за секторите „гости“ и „домакин“.

Кметът на Община Кюстендил инженер Огнян Атанасов направи великденския подарък с пожеланието за много спортни успехи по футболните терени.

Нови седалки получиха представители на отборите ФК „Сибир“, ФК „Струмска слава-Търновлаг“, ФК „Спортист“, ФК „Копие“, ФК „Струма-Нов Чифлик“, ФК „Осоговец“, ФК "Славия Граница-2024",ФК”Сините извори” и ФК „Осогово Багренци“ .